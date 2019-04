Megnyerte az Eb-n a B csoportot Nagy Péter

A Szegedi Lelkesedés SK versenyzője szakításban 180 kilóval kezdett, majd 185 kilóval is jó gyakorlatot mutatott be. Lökésben egy sikeres 210 és 219 kilós kísérlet után a 223 kiló már nem sikerült, de első helye így sem forgott veszélyben. 404 kilogrammos összteljesítményével 11 kilóval előzte meg csoportja második helyezettjét.



– A bemelegítés is jól sikerült, a versenyen pedig jól éreztem magam, a térdfájásom sem zavart. Az utolsó fogásokra sajnos elfáradtam, ott jött ki igazán az edzéshiány, de az mindenképpen biztató, hogy ez a 404 kilogramm még egy ilyen felkészülés után is összejött. Most egy kis pihenő jön, aztán folytatom tovább a készülést a vb-re, amely szeptemberben lesz Thaiföldön – nyilatkozta lapunknak Nagy Péter.



A háromszoros Eb-bronzérmes sportoló ezzel a kilencedik helyen áll, és hogy végül hányadik helyen zárja Batumiban a kontinensviadalt, az a ma délutáni A csoportos eredményektől függ.