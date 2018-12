Női kézilabda Eb - Óriási küzdelemben magyar siker a németek ellen

A magyar női kézilabda-válogatott 26-25-re legyőzte Németországot a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, vasárnap Nancyban.



A csapat legeredményesebb játékosa a hét lövésből hét gólt szerző Lukács Viktória volt, a túloldalon Alicia Stolle kilenc alkalommal talált be.



A magyar csapat a csoportkörben a C jelű négyes második helyén végzett, majd a középdöntő II. csoportjában pénteken 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától. A válogatott szerdán 18 órától a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.