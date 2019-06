124 ezer embert látott vendégül idén a Szegedi Nemzeti Színház

Több generáció fordul meg a Szegedi Nemzeti Színházban, a nagyszülők adják tovább a bérletezés hagyományát gyerekeiknek, majd unokáinak. Mivel szeretünk együtt sírni és nevetni, így szükség van színházra. Szegeden a nemzeti idén 382 előadásnak adott otthont, ahol erre lehetőség volt.– Több fejlesztés valósult meg, és jótékonykodtunk is. Sok vendégjátéknak adtunk otthont: IZP-esteknek, Filharmónia koncerteknek, vendégjátékoknak, a Rekamié Fesztivál darabjainak, a Hétfű projekt előadásainak és egyéb gáláknak, koncerteknek. Bérleteseink száma is nőtt, 124 ezer ember jött el ebben az évadban hozzánk, ez 30 ezerrel több mint tavaly – magyarázta Barnák László igazgató.Az ifjúsági bérletesek száma a nagyszínházban például 2213-al nőtt, és több előadás is telt házzal futott. A Valahol Európában című musicalt több mint 23 ezer néző látta, a Szaffit 14 ezren, a Világszép Nádszálkisasszonyt pedig 13 ezren. Persze a kisszínházi darabokat is sokan szerették, a Tóték például 8 ezer vendéget vonzott. A Szegedi Kortárs Balett 27 előadást kínált az évadban, az opera tagozat 97-et a drámai pedig 155-öt. Nemcsak a produkciók, hanem a színészek között is hirdettek csúcstartókat: Vajda Júlia és Szélpál Szilveszter szerepelt a legtöbbször a színpadon az opera tagozatból. A drámai tagozat színészei közül pedig Bánvölgyi Tamás és Csorba Kata.Horgas Ádám, a színház főrendezője egy videóval lepte meg a dolgozókat az évad bemutatóit összefoglalva, Gyüdi Sándor zeneigazgató pedig elmondta, hogy operák szempontjából a határ a csillagos ég, de a musical műfaj autentikus megszólaltatására is képesek, tehát élő zenével színesednek az ilyen típusú előadások. Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója pedig arról számolt be, hogy 20 ezren látták előadásaikat Szegeden.– Általános- és középiskolásoknak, de felnőtteknek is tartottunk foglalkozásokat, amelyekbe 513 felnőtt kapcsolódott be, jövőre velük egy állandó csoport is létrehozunk. Az osztálytermi előadásaink is folytatódtak, ezekkel 738 diákot értünk el, jól sikerültek. Fontos adat az is, hogy összesen háromezer ember kapcsolódott be a színházpedagógia alkotótér munkájába – részletezte.A díjeső sem maradt el. Bujtor Krisztián, a tánckar tagja Vaszy Viktor-díjat kapott, a dráma tagozat a Makó Lajos-díjat Czene Zoltán rendezőasszisztensnek szavazta meg. A Szegedi Kortárs Balett Imre Zoltán-díját Szigyártó Szandra kapta, az Énekkari nívódíjat Taletovics Milán énekművész nyerte el. A Varga Mátyás-díj tulajdonosa idén Csikós Zoltán kelléktárvezető lett.A Pro Theatro-díjat Tóth Ágnes az öltöztetőtár vezetője és Szabó György színpadmester vehette át. A Szegedi Tudományegyetem oktatói és hallgatói szavazatai alapján Ágoston Katalin, Medveczky Balázs és Szilágyi Annamária részesültek a közönségdíjban. A Szegedi Operabarátok Egyesülete idén négy énekkari szólistát jutalmazott: Dobrotka Szilviát, Ferenczy Orsolyát és Somogyvári Zitát. Az énekkar önmagában is különdíjat kapott, a fődíj viszont Kovács Kornéliának járt, az énekkar művészeti vezetőjének.