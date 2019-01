Egyre több mellrákot diagnosztizálnak - Fiatalkorban is előfordulhat, a mammográfia csak a veszélyeztetetteknek javasolt

Ormándi Katalin radiológus főorvos a mammográfiás vizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet.

Fotó: Frank Yvette

Egy 5 millió mammográfiás vizsgálatot feldolgozó amerikai kutatás szerint már 30 éves kortól előnyös lehet a szűrés azoknak a nőknek, akiknek családjában halmozottan előfordult emlőrák. A jelenlegi ajánlások világszerte 40–45 éves kortól javasolják ezt. Hazánkban a 45–65 éves korosztály számára létezik szervezett szűrés, amelyre kétévente hívják be a nőket. És bár egyre több a fiatalkorban felfedezett rákos eset, szakemberek úgy vélik, fiatal nők esetében ennek ellenére is csak alapos indokkal érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni.– A legtöbb melldaganatot 55 és 65 éves kor közötti nőknél diagnosztizáljuk. Országosan évente több mint 7000 új megbetegedést regisztrálnak, de ezeknek mindössze 5–7 százaléka tartozik a 40 év alatti korosztályba. Ennek aránya nem is változott az elmúlt években, a megnövekedett fiatalkori esetszám oka tehát az, hogy minden korosztályban sokkal több a megbetegedés – mondta el Ormándi Katalin radiológus főorvos. Éppen ezért úgy gondolja, felesleges a betegségtudatot fokozni ebben a korosztályban.A szakember elmondta, a fiatal nőknek elsősorban akkor kell odafigyelniük magukra, ha egyenes ági rokonaik körében 40 év alatti korban diagnosztizáltak mellrákot vagy petefészekrákot, illetve ha panaszuk van. – Ezekben az esetekben valóban ajánlott a mammográfiás vizsgálat, amit beutalóval lehet megcsináltatni. Nem véletlen azonban, hogy fiatalkorban nem végzik ezt a vizsgálatot rutinszerűen, hiszen ebben az életkorban ez a módszer nem elég hatékony, ráadásul fiatalkorban a mirigyszövet kifejezetten sugárérzékeny. Éppen ezért az emlődiagnosztikával foglalkozó szakember dönti el, milyen vizsgáló eljárást alkalmaz az adott esetben. Például ultrahang- vagy MR-vizsgálattal is kiegészítheti vagy kiválthatja a mammográfiát. Foglalkozni viszont mindenképpen érdemes vele, hiszen a fiatalkorban kialakuló rák általában agresszív és gyors lefolyású.Ormándi Katalin azt is megjegyezte: az is nagyon fontos lenne, hogy a 65 év felettiek, vagyis akik már nem kapnak behívót a szűrővizsgálatra, odafigyeljenek magukra, és kétévente továbbra is járjanak mammográfiára.– Ebben a korosztályban előforduló esetek az összes emlőrákos megbetegedés közel 40 százalékát teszik ki – beszélt a riasztó statisztikáról.A rákos esetek száma egyébként minden korosztályban megugrott: Szegeden a havonta elvégzett több mint ezer mammográfiás szűrővizsgálatból nagyjából minden tizedik esetben találnak valamilyen eltérést a szakemberek. Ezért hívják fel a figyelmet a szűrés fontosságára, amelytől azonban sokan még mindig félnek.– Amellett, hogy a mell összenyomásából adódó fájdalomtól tartanak, sokan idegenkednek a sugárhatástól is. Pedig a digitális technológia jóvoltából 25 százalékkal csökkent a mammográfia sugárterhelése, ami így alig magasabb, mint amit egy fogröntgen vagy egy bokafelvétel esetében kapunk – magyarázta Ormándi Katalin, aki szerint nincs oka annak, hogy valaki távol maradjon ettől a vizsgálattól, amely sok esetben akár életet is menthet.