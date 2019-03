Menet közben jött bele a vásárlásba Kesjárné - Spórolni akart az utalványokkal a nyertes, de nem jött össze

Kesjár Györgyné túlszaladt a 25 ezer forintos nyereményen, jól bevásárolt.

Fotó: Frank Yvette

Már a bevásárlókosárban landolt szalonna, kolbász, sajt és füstölt csülök illatától és látványától is megéheztünk, de Kesjár Györgyné Gabriella tudta még a tétet emelni: joghurtokat, üdítőket is pakolt magának. Lelkiismeretesen felkutatta az üzlet akciós termékeit, és a húsospultnál is elidőzött – férje kívánságának eleget téve.– A pulykanyakból leves lesz, a combokat megsütöm. A marhalapockából még nem tudom, mi készül. Régen voltak tyúkjaink, de akkor sem vágtuk le őket, mert nagyon a szívünkhöz nőttek. Végül természetes halállal pusztultak el – meséli a makói idősotthonban ápolóként dolgozó Gabriella, aki tartós élelmiszereket – olajat, porcukrot, rizst –, mosószert, tisztálkodási és kozmetikai termékeket vett, sőt, még az újságospolcról is leemelt egy magazint. Az 58 éves asszony ugyanis imád olvasni. Egy kiszombori kertes házban él férjével és egyik fiával, másik két fia már nem velük lakik. Egy unokának örülnek.Úgy számolja, legalább 40 éve Délmagyarország-előfizetők, hiszen éppen negyvenéves házasok. Azóta többször is jelentkeztek már az újságban meghirdetett játékokra, volt, hogy mozizni mehettek el.– A reggeli kávé mellett tájékozódom az újságból, mindent szívesen elolvasok benne, kivéve a sporthíreket, az a férjem reszortja. Ő a tévében is a meccseket nézi, én inkább a filmekre vagyok kíváncsi – mesélte Gabriella, aki szabadidejében varrogat, most például ágynemű-garnitúrát készített. – A Telekosár játékra évek óta jelentkezem, a férjem legyintve mindig mondja, „úgysem nyersz". Most végre bejött, nagyon boldogok voltunk mind a ketten, köszönjük.