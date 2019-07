Shakespeare a Dóm téren is szerelmes lesz: Ma mutatják be Szirtes Tamás rendezését a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Hagyománya van a Szabadtérin a Shakespeare-játszásnak. Ma este lesz a bemutató. FOTÓ: MADÁCH SZÍNHÁZ

A drámaíró életébe pillanthatunk bele ma este a Dóm téren. A fiatal Shakespeare a történetben alkotói válsággal küzd, s keresi Rómeó szerepére a megfelelő embert. Abban a korban csak férfiak állhattak színpadra. Ezt akarja kijátszani Viola, egy gazdag kereskedő lánya, aki titkon színész szeretne lenni. Persze kiderül a turpisság, s a fiatal Will rögtön beleszeret – mindannak ellenére, hogy még nem vált el feleségétől. A szerelemtől persze már jön is az ihlet. Közben a színházban készülnek a Rómeó és Ethel, a kalóz lánya című darabbal. Ezt később átdolgozták, s Rómeó és Júlia néven lett ismert. A színház igazgatója mellesleg tartozik egy uzsorásnak, Viola apja pedig már másnak ígérte lányát.– Hatalmas hagyománya van nálunk a Shakespeare-játszásnak. Mindig a kultúra csúcsa volt. Minden színházi ember boldog, ha ennek a zseniális embernek a képzeletében megmártózhat – mondta Szirtes Tamás rendező a közönségtalálkozón. – Ez a darab egy szimfónia, nekünk csak meg kellett szólaltatni. Meggyőződésem, hogy van benne egy kis fricska Shakespeare irányába, mivel neki élmény kellett az alkotáshoz.Csákányi Eszter már rendszeres fellépő a csillagtetős színházban. Most az angol királynő bőrébe bújva láthatjuk. – Három jelenetem van, de ezek nagyon erősen megmutatják a hatalommal bíró embert. Nagyon jó szerep, pontosan kell játszanom, minden mondat komoly és fontos – hangsúlyozta.A drámaírót Nagy Sándor alakítja. Szerinte Rómeóról mindenkinek a hősszerelmes jut eszébe. Úgy véli, alapvetően az a legszebb a darabban, hogy itt egy ihlet- és múzsahiányban szenvedő emberrel találkozunk. Párja Petrik Andrea lesz, aki most először áll a Dóm téri színpadon.A darabot szokásos módon közönségtalálkozó előzte meg, ahol a fent említett művészek mellett Szerednyey Béla és Magyar Attila is mesélt. Nemsokára a Don Juan művészeivel hallgathatnak beszélgetést a szegediek, hiszen jövő héten debütál a darab az újszegedi játszóhelyen.