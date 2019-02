Tanítva védik a gombákat - Segítenek felismerni a gyilkos galócát is

Gombák Szegeden belül is élnek, nemcsak a környékén. Sándor Attila egy védett fajhoz tartozó óriás bocskorosgombát vizsgál, amely az egyik városi fából növeszt termőtestet. Fotó: Karnok Csaba

– Rendszeresen rácsodálkoznak az emberek, amikor például kiállítást rendezünk saját gyűjtéseinkből, hogy Szeged környékén, a száraz Alföldön is élnek gombák, és sok tévhit, félelem is él bennük a témával kapcsolatban. Ha viszont megismerik ezeket az élőlényeket, közelebb kerül hozzájuk a gombák világa. Úgy gondoltuk, már csak emiatt is érdemes lenne tanfolyamot indítanunk – mondta el érdeklődésünkre Sándor Attila, a frissen alakult Szegedi Gombász Egyesület titkára. Hozzátette, az is fontos, hogy a gombák iránt érdeklődő természetjárók felismerjék a környékbeli mérgező fajokat – többek között a megyénkben is megtalálható gyilkos galócát –, mielőtt fölszednék azokat, hogy elkerülhetők legyenek az ismerethiányból fakadó gombamérgezések.Az évek óta összejáró, közösen is gyűjtő, szegedi gombászokból, gombaszakértőkből álló társaság alapvető célja a természet, azon belül is a nagygombák védelmének elősegítése, ismeretterjesztéssel, szemléletformálással, és az egyes védett, illetve szabadon gyűjthető gombák megyei termőhelyeinek feltérképezésével. A gombaszakellenőri képzéssel ellentétben az egyesület tanfolyama a rendszertan vagy a kereskedelmi szabályok helyett a környékben előforduló gombafajokra, azok élőhelyeire, gasztronómiai, gyógyászati felhasználásukra fókuszál, azaz közérthetőbb, gyakorlatiasabb tudást kínál. Megtanulható, hová, mikor és milyen gombáért érdemes menni. Ehhez az elméleti oktatás mellett természetesen terepgyakorlatokat is szerveznek különböző élőhelyekre, Sándorfalvára, Ópusztaszerre, Algyőre, Ásotthalomra.Az első foglalkozást – amely egyben nyílt nap is lesz – március 2-án, jövő szombaton tartják az SZTE természetismereti tudástárában, ahol többek között éppen a gyilkos galóca felismerését tanítják meg. Két héttel később, ha az időjárás is kegyes lesz, már a sándorfalvi erdőben ismerkedhetnek a résztvevők a tavasz első, gasztronómiai szempontból is értékes gombafajával, a cseh kucsmagombával. Az érdeklődők a Szegedi Gombászok Facebook-oldalon tájékozódhatnak a részletekről.