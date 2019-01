Több gyógyászati kezelés ára megduplázódott, megszűnt a kísérőjegy is: drámaian megdrágult az Anna fürdő és az uszoda

A vízitorna ára a duplájára drágult januártól az Anna fürdőben. Fotó: Frank Yvette

Mindenhol nyereséges – kivéve nálunk

Kapacitáscsökkentés – a minőség javítása érdekében

Drégelyi Zoltán azt mondta, az eddig veszteséget termelő, de amúgy az országban mindenütt nyereséges szolgáltatások árát emelték csak. Fotó: Frank Yvette

Az állatkertben sincs kísérőjegy

Központosították az úszásoktatást is

A gyerekek megúszták az áremelést - helyettük az őket kísérő felnőttek fizethetnek a korábbihoz képest dupla árat. Fotó: Frank Yvette

Nyitnak a közönség felé

Csongrádon 200, Makón és Vásárhelyen 300 forint



„Kísérőjegy. (Oktatásra érkező gyermekkel, fürdésre nem jogosít)" – olvasható a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda árlistáján. Ez a jegy itt 200 forintba kerül. A makói Hagymatikum fürdőben is van kísérőjegy a tanuszodai edzéseket látogató szülőknek, 300 forintba kerül. Ahogyan Vásárhelyen is. A vásárhelyi Hód-Fürdő Kft. évek óta nem emelte a kísérőjegy árát. Ez szolgáltatás igénybevételére nem jogosít, és legföljebb 3 órára szól. Más szolgáltatások árai viszont emelkedtek január elsejétől a vásárhelyi fürdőben. Például a belépők átlagosan 100, a gyógyszolgáltatások ára 30–40 forinttal nőtt, egységesen 3000 forint az óradíj a konditeremben, míg a klubok versenyzőinek a havi 3300 forintos díjat 3600-ra növelték. Erről a november 16-i közgyűlésen kaptak értesítést a képviselők.

Több vendég is megdöbbenve állt az új évben a Szegedi Sport és Fürdők Kft. létesítményeinek jegypénztárai előtt, az eddig megszokott árak helyett ugyanis több szolgáltatás esetében lényeges drágulást tapasztalhattak. A legnagyobb felháborodás az Anna fürdő gyógyászatán kezeltek, illetve a sportuszodába edzésre járó gyerekek szülei között van.Ők az eddigi belépőárak nagyjából kétszeresét fizetik mostantól.– A bevezetett intézkedéseket én ráncfelvarrásnak hívnám – fogalmazott Drégelyi Zoltán, a Szegedi Sport és Fürdők tavaly szeptembertől kinevezett új ügyvezető igazgatója, aki vezetői feladatának célját úgy fogalmazta meg: azon kellett elgondolkodnia, hogyan lehet eredményesebben működtetni az önkormányzati sportlétesítményeket kevesebb ráfordítás mellett.– A korábbi igazgatók szemlélete az volt, hogy aki itt akart szolgáltatásokat igénybe venni, azt megpróbálták kiszolgálni, akkor is, ha az veszteséget termelt. Így alakulhatott ki például, hogy az országban mindenhol nyereségesen működő gyógyászati részleg az Anna fürdőben veszteségesen működött, és a finanszírozási keretet messze meghaladó betegszámot látott el. Az önkormányzat finanszírozta tehát a különbözet kifizetésével ezt az ellátási formát, miközben az nem is feladata – magyarázta az ügyvezető igazgató.Drégelyi Zoltán szerint ezen a területen 10 éve elmaradt az árkorrekció, a mostanival csupán ezt kompenzálták. Ezzel viszont több szolgáltatás – például a vízitorna vagy a masszázs – ára gyakorlatilag megduplázódott, sőt, olyan kezelés is van, amely 600 forint helyett 1600-ba kerül mostantól. Egy olyan betegnek, akinek 2-3 kezelést is felírtak, havi szinten így akár 10–15 ezer forintos többletkiadással is számolnia kell.– Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ahol ezer forintot emeltünk, ott az a szolgáltatás eddig alkalmanként ezer forint veszteséget termelt – jegyezte meg az ügyvezető, aki hangsúlyozta: a korrigált árakkal is az Anna fürdő maradt a megye legolcsóbb gyógyászati központja. – Egy év alatt szeretnék eljutni odáig, hogy az állami finanszírozás elég legyen a működésre – tette hozzá Drégelyi. Ez azt is jelenti, hogy a kapacitást is csökkentik, vagyis naponta kevesebb beteget látnak el, amitől minőségjavulást várnak.Hasonlóan drasztikus változtatást hajtottak végre a sportuszodában is, ahol a 250 forintos kísérőjegyet szüntették meg.A sportoló gyerekek szülei ezentúl alkalmanként 500 forintért mehetnek be, ha segíteni kell öltöztetni, hajat szárítani.– A bábszínházban, állatkertben sincs kísérőjegy – érvelt Drégelyi Zoltán, aki ezt az intézkedést a visszaélésekkel magyarázta.– Rengeteg konfliktus adódott abból, hogy a szülők kísérőjeggyel úsztak vagy használták a zuhanyzót, illetve véletlenül lett vizes a karszalag, mégsem kapták vissza emiatt a kaució összegét. Felvenni valakit a szülők ellenőrzésére sokkal költségesebb, és méltatlan lenne, így megszüntettük ezt a szolgáltatást. A szülői belépő nem kísérőjegy, hanem teljes értékű belépő, amellyel úszni is lehet, így tehát a sportoló gyerekek szüleit támogatjuk azzal, hogy kedvezményes belépőt biztosítunk számukra.Más kérdés, hogy sok esetben csak a kismedence áll rendelkezésre edzések idején, az azonban jelenleg szinte teljes kapacitással, ugyanis az úszásoktatást is jelentősen átszervezte az új ügyvezető. Korábban 27 magánvállalkozó és egy úszóiskola oktatott a sportuszodában, mivel azonban ezt a tevékenységet központosítják, – a változatlan egyesületi szintű úszások mellett – egy oktató tart csak órákat. – A célunk, hogy minőségi oktatás folyjon az intézményben. Az oktatói állományt, akik már ebben a rendszerben dolgoznak majd, természetesen ennek megfelelően kibővítjük.Drégelyi Zoltán a szülők által sokszor valóban csupán az uszodában való üldögélésért kifizettetett 500 forinttal kapcsolatban megjegyezte: folynak a tárgyalások, hogy ezt akár teljesen eltöröljék. – Ha a sportegyesületek garanciát vállalnak a szülőkért, hogy nem vesznek igénybe semmilyen szolgáltatást és nem hoznak be koszt az uszodába, ingyen is beengedjük őket. Ez a jégpálya esetében például már működő konstrukció. A tárgyalások már folynak, én nyitott vagyok erre a megoldásra is.Drégelyi Zoltán úgy fogalmazott, a szegediek többsége még mindig azt gondolja, hogy a sportlétesítményeket csak egyesületek és sportolók vehetik igénybe, miközben akár egy foci- vagy jégpályát baráti társaságok is kibérelhetnek saját célú edzésekre. Szintén a közönség felé nyitás jegyében alkották meg az all inclusive bérletet, amelynek lényege, hogy havi 10 ezer forintért korlátlanul lehet használni a Szegedi Sport és Fürdők valamennyi létesítményét. Mint mondta, ezekkel a lehetőségekkel még csak most ismerkednek a sportkedvelők, de az előzetes jelzések alapján kedvező lesz a fogadtatásuk.