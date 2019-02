Emléktáblát kap a mentőktől a Szomszédok

Az Országos Mentőszolgálat táblaavatással állít emléket Magyarország legnézettebb sorozatának, amiért 12 éven keresztül öregbítette a mentők jó hírnevét.A február 26-án, 10 órakor kezdődő eseményen nem csak a szereplőkkel lehet majd találkozni, de még Mágenheim doktor egykori mentőibe is beülhetnek akik ellátogatnak Budapesten a Markó utcába.A Markó utcai forgatások helyszínét is megnyitják, ahol újraélesztés oktatással is lesz - írták Facebook oldalukon a mentők.