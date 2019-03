Új feladatot kap Sully, a néhai George H. Bush segítésére kiképzett labrador

Új feladatot kap Sully, a novemberben elhunyt George H. Bush volt amerikai elnök segítésére kiképzett labrador, a kétéves Sully sebesült veteránok rehabilitációjában fog részt venni.



A kutyát szerdán bevonták a Walter Reed nemzeti katonai kórház kutyaprogramjába, hogy segítse a sérült katonákat. A Facebookon is közvetített "eskütételén" Sully mancsot adva tett hitet arra, hogy "segíti, vigaszt nyújt és felvidítja a katonákat és családjukat".



Sully új mellényt is kapott, amelynek felirata tudatja, hogy a haditengerészeti kórház egészségügyi katonája. Új mellényén azonban továbbra is ott van az elnöki jelvény, amely jelzi, hogy George H. Bush-t szolgálta hat hónapon át egészen az egykori elnök novemberi haláláig.



A segítőkutyát annak idején a nyugállományba vonult Chesley "Sully" Sullenberger III. pilótáról nevezték el, aki világhírűvé vált, amikor 2009 novemberében a Hudson folyóra szállt le sérült utasszállító repülőgépével.