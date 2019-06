Ilyet még nem láttak: tüzes víz folyik az artézi kútból Zenta mellett - videó

z artézi kút vize mellett éghető gázok is a felszínre törnek, akár sütni is lehet a forrásnál - magyarázta olvasónk. Erre a videó végén bizonyítékot is láthatnak.

Olvasónk, Püspök László hívta fel a figyelmet egy különös természeti jelenségre a szülőföldjén, a vajdasági Zenta mellett. A szerbiai, Tisza-parti város melletti Kerekszék artézi kútjából ugyanis nem csak frissítő víz folyik - lángnyelvek csapnak elő belőle a vízsugár mellett. A videót Püspök László készítette.- A