Sokat betegeskedik, télen is papucsban jár Piroska - Dolgozni szeretne, ehhez hallókészülékre van szüksége

Piroska mindkét lábán amputálták nagylábujját, speciális gyógycipőre van szüksége.

Fotó: Frank Yvette

Télen is csak papucsban tud bárhova menni. Fotó: Frank Yvette

Új hallókészülékre lenne szüksége, hogy januárban újra munkába állhasson. Fotó: Frank Yvette

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.

Nehézkesen mozogva nyitott ajtót albérletében Székesi Piroska, aki több betegséggel is küzd. A 61 éves asszony elveszítette lakását és bár felnőtt gyermekei segítik, nehéz feldolgoznia: nem boldogul egyedül. Piroska a Juhász Gyula főiskolán végzett magyar-népművelő szakon, falusi tanyasi iskolában kezdte pályafutását, örömmel emlékezett vissza azokra az évekre. Az iskola megszűnt, majd jöttek a gyerekek és beköltöztek Szegedre. Ekkor kezdődött kálváriájuk, jóhiszeműségüket kihasználva négyszobás lakásukat bukták el, befizettek egy lakásra, ám pénzükkel eltűntek. Közben férjétől elvált, egy önkormányzati lakást kapott ideiglenesen. Mire vissza tudott volna menni dolgozni, tanárként már nem talált állást. – Ekkor nem számított az egzisztencia, minden munkát elvállaltam. Fóliaházban dolgoztam 40-50 fokban, utána zöldségfeldolgozóban, idősek otthonában vállaltam munkát– mesélte az asszony.Ezután, 15 éve kezdődtek Piroska egészségügyi problémái akkor amputálták egyik lábán nagylábujját. Azóta segélyeken élt, albérletről albérletre járt gyermekeivel, akikre nagyon büszke, hisz mindannyian leérettségiztek. Mivel négy gyermeket tartott el egyedül, nem bírta fizetni a számláit, főként a fűtést, ezeket a tartozásait ma is vonják a fizetéséből. Akkor lett rokkantnyugdíjas amikor érszűkület miatt amputálni kellett az egyik nagylábujját. Most idén januárban sajnos a másik lábával is ugyanez történt. Emellett ízületei is tönkrementek, így nehezen közlekedik. Ráadásul allergiás azokra a gyógyszerekre, amelyeket szedhetne krónikus ízületi problémájára.– Életem legnagyobb ajándéka a négy gyermekem, akik már felnőttek 25-től 33 év közöttiek. Sajnos az unokáim nagyon távol vannak tőlem, pedig az tartja bennem a lelket, ha beszélhetek velük. A lányomtól kaptam egy ezeréves laptopot, amely gyakran kikapcsol, de csak ezen keresztül tudom velük a kapcsolatot tartani – mesélte. Két lányának vannak gyerekei, az egyik külföldön, a másik Pest mellett él családjával. Harmadik lánya és fia szegedi, ők mindennap látogatják édesanyjukat és segítenek neki. Ám hogy ne terhelje őket, betegsége ellenére dolgozik is egy rokkantnyugdíjasokat foglalkoztató cégnél. – Négy órás ülőmunkát végzek, gyufás dobozokat töltünk. Nagyon hálás vagyok a főnökeimnek, segítenek hivatalos ügyeimet intézni, és tolerálják azt, hogy betegeskedem – magyarázza az asszony, aki most év végéig biztos nem tud munkába állni izületi betegsége miatt. Januárban szeretne újra menni, ehhez azonban szüksége lenne egy új hallókészülékre. Tíz éve lett halláskárosodott, azóta használ készüléket, ami most tönkrement egy új több mint háromszázezer forint.Megtudtuk 44 ezer forint a rokkant nyugdíja és 28 500-at keres, mert az a fölötti részt tartozásai miatt vonják fizetéséből. Az albérletet is fizetnie kell, és szegedi helyi járatos bérletre is szüksége van, hogy eljusson munkahelyére. Minderre nem futja az alig 80 ezerből, ha gyerekei nem támogatnák, nem tudja mi lenne vele. Három éve él a felsővárosi albérletben, ahol nemrég volt tulajdonosváltás, akkor nagyon megijedtek, menniük kell, most úgy néz ki maradhatnak. Albérletét rendben tartja – patolyattisztaság fogadott minket a lakásban – bízik benne: nem kell elköltözni innen.Tervei szerint januárban megy vissza dolgozni, így addigra be kell szereznie egy gyógycipőt és egy hallókészüléket. Meglévő cipőjét az ortopédus szerint már nem hordhatja, hiszen az még akkor készült, amikor csak egyik lábával volt gond, így nincs téli cipője. – Látja ezt a papucsot tudom csak felvenni, pedig ehhez már hideg van, egy ilyen gyógycipő 30-40 ezer forint – mutatja az előszobában Piroska. Nagy dolgokra már nem vágyik, ezek szükségesek mindennapjaihoz.