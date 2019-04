Önvezető autókat tesztel Hamburgban a Volkswagen

Önvezető elektromos autókat tesztel valós forgalmi körülmények közepette Hamburg egyes kijelölt útszakaszain a Volkswagen konszern.



A 11 lézerszkennerrel, 14 kamerával, valamint ultrahang- és radarszenzorokkal felszerelt elektromos VW Golf autók számítástechnikai hardver-igénye a jármű teljes csomagterét kitölti. A rendszer percenként öt gigabyte adatmennyiséget dolgoz fel.



A városban a kijelölt útvonalon közlekedő öt kísérleti járműben vezető is helyet foglal, hogy szükség esetén beavatkozhasson.



Hamburg városa a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtésével egy kilenc kilométeres útszakaszt tett alkalmassá önvezető járművek tesztelésére. A közlekedési lámpák például kommunikálnak az önvezető járművekkel, így nincs szükség kamerával történő felismerésükre és az éppen aktuális jelzés értelmezésére.



A tesztelésre alkalmassá tett kilenc kilométeres útszakaszból a járművek egyelőre három kilométeres szakaszon fognak közlekedni.



A Volkswagen eddig kizárólag a VW wolfsburgi telephelyén kiépített tesztpályán folytatott kísérleteket önvezető járművekkel. A valós forgalmi helyzetben történő tesztelés nagy előrelépést jelent a fejlesztés folyamatában.



Az Egyesült Államokban már 62 vállalat rendelkezik engedéllyel önvezető járművek közúti forgalomban történő tesztelésére, közöttük a német cégek közül a VW, a Daimler, valamint a Bosch és a Continental autóipari beszállítók is.



A Google leányvállalata a Waymo már olyannyira előrehaladott kísérleti eredményekkel büszkélkedhet, hogy kiválasztott ügyfelekre korlátozott módon néhány hónapja meg is indította fizetős robottaxi szolgáltatását az arizonai Phoenix egyik elővárosában. A Waymo már vezető nélkül is folytat kísérleteket önvezető járművekkel, fizetős robottaxi szolgáltatását azonban még sofőrök felügyelete alatt nyújtja.