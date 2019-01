ÁSZ: folyamatban van az országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése

Folyamatban van a tavalyi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése; a jelentéstervezetek nem nyilvánosak - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szombaton az MTI-vel.



A szervezet arról is tájékoztatott: már korábban megküldte a Momentum Mozgalomnak és Párbeszédnek a költségvetési támogatásuk felfüggesztéséről szóló tájékoztatást.



A közleményben emlékeztettek arra, hogy az ÁSZ a 2018. áprilisi országgyűlési választás után egy éven belül ellenőrzi a jelöltek és a jelölőszervezetek választásra fordított pénzeinek felhasználását.



A felhasználás és az elszámolás előírásait a számviteli, a kampány- és a párttörvény tartalmazza - tették hozzá. Az ellenőrzött szervezeteknek megküldött jelentéstervezetek, valamint az abban lévő számvevőszéki megállapítások nem nyilvánosak, kizárólag a számvevőszék jogosult nyilvánosságra hozni őket.



A dokumentumban szereplő megállapítások és egyéb információk nyilvánossá tétele jogosulatlan adatkezelésnek számít - hangsúlyozták. Az ÁSZ szerint a Momentum Mozgalom és Párbeszéd Magyarországért Párt nyilatkozatai azt bizonyítják, hogy nem ismerik az általuk felvett kampánypénzek felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos jogállami kereteket, törvényi előírásokat, eljárási szabályokat.



A számvevőszék a Momentum és a Párbeszéd költségvetési támogatásának felfüggesztéséről szóló tájékoztatást, valamint az ellenőrzésükről szóló jelentéstervezetet észrevételezésre már korábban megküldte a pártok közhiteles nyilvántartásban szereplő székhelyére. Az ÁSZ a két párt beérkezett észrevételeinek értékelése után a megállapításait jelentésekbe foglalja, amelyeket a lehető leghamarabb nyilvánosságra hoz a honlapján - tették hozzá.



A további, az adatszolgáltatást a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítő jelölőszervezetek - a Demokratikus Koalíció (DK), a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik, a Lehet Más a Politika (LMP), Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Magyar Szocialista Párt (MSZP), Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - esetében az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírás alapján észrevételezésre megküldte a jelentéstervezeteket az érintett pártoknak. Az ÁSZ tavaly október 4-én közölte, kezdeményezte a Párbeszéd és a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését, mert a két jelölőszervezet nem biztosította a kampánypénzek ellenőrzésének feltételeit, a két párt nem biztosította az ellenőrzés lefolytatását, a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén többszöri megkeresés ellenére sem volt elérhető. A Népszava szombati számában Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója és Hajnal Miklós, a Momentum Mozgalom elnökségi tagja is arról tájékoztatott, hogy szervezetük nem kapta meg az esedékes, első negyedéves állami támogatást. Kocsis-Cake Olivio szerint december 11-én beadták a szükséges papírokat, amelyek igazolták az új székhely bejegyzését, valamint a kampánypénzek elszámolásához szükséges számlákat, szerződéseket és egyéb dokumentumokat, az ÁSZ erre nem reagált. Hajnal Miklós közölte, ok nélküli az ÁSZ fenyegetése, mert a Momentum időben és megfelelő módon tájékoztatta a számvevőszéket a költözésről.