Döbbenet: szexeltek a győri szökőkútban - videó

Több olvasónk is tudósított a döbbenetes esetről: szexeltek a győri szökőkútban, erről videó is készült. - írja a Kisalföld.hu Az esetről a Kisalföld szerkesztősége megkérdezte dr. Horváth Zsolt ügyvédet, aki elmondta, hogy a nyilvános helyen, a szökőkútban szexelő pár kihívóan közösségellenes magatartást valósított meg, közszeméremsértő módon. Ha tettük közben elkapja őket a rendőr, akkor vagy helyszíni bírságot ró ki rájuk, ekkor a büntetési tétel legfeljebb 100 ezer forint, vagy feljelenti őket és szabálysértési eljárás indul.A rendőrség, látva a videót, hivatalból is indíthat eljárást, erre 30 nap áll a rendelkezésre. A szabálysértési eljárás esetén a büntetési tétel már a 100 ezer forintig sokszorosa is lehet.Az eset másik oldala, hogy a párt videózó személyek is bajba kerülhetnek. Ugyanis a készült videó személyiségi jogot sért - kivéve akkor, ha erre az eset szereplői engedélyt adtak. Ám alkoholos befolyásoltság alatt erre nincs lehetőségük, hiába mondják azt az őket körbe állóknak, hogy nyugodtan videózzanak.A Kisalföld megkereste a rendőrséget is, amint válaszolnak kérdéseikre, frissítjük a cikket.