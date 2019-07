EU-tisztújítás - A Fidesz-KDNP képviselői az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságában helyet szereztek

A rekordrészvétel mellett lezajlott májusi EP-választáson a Fidesz-KDNP szövetsége rekordgyőzelmet aratott, így a Fidesz-KDNP képviselői az Európai Parlament mind a 22 szakbizottságában helyet szereztek - írta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Úgy fogalmaztak: "a következő 5 évben tehát minden eddiginél nagyobb erővel folytatódik a nemzeti érdekek hatékony képviselete".



Kifejtették: szerdán az Európai Parlamentben megszavazták a 2019-2024 közötti jogalkotási ciklus szakbizottsági struktúráját és döntöttek a bizottsági helyekről.



Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának újonnan megválasztott delegációvezetője továbbra is a regionális fejlesztési (REGI) és a költségvetési-ellenőrző (CONT), valamint a költségvetési bizottságnak (BUDG) lesz tagja.



Szájer József, a delegáció elnöke a jogi bizottságban (JURI) folytatja munkáját.



Trócsányi László, korábbi igazságügyi miniszter a külügyi (AFET), az alkotmányügyi (AFCO) és a petíciós bizottságban (PETI) szerzett tagságot.



Győri Enikő, korábbi madridi nagykövet, visszatérve az Európai Parlamentbe, a gazdasági és monetáris (ECON), valamint a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottságban (INTA) kezdi meg munkáját.



Gyürk András megtartotta tagságát az ipari bizottságban (ITRE), valamint tagságot nyert a környezetvédelmi bizottságban (ENVI) is.



Gál Kinga, az Európai Néppárt alelnöke a külügyi (AFET), az alkotmányügyi (AFCO) és a biztonság- és védelempolitika bizottságban (SEDE) fogja képviselni a magyar érdekeket.



Járóka Lívia, az EP első roma származású alelnöke a nőjogi (FEMM) és az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságokban (LIBE) folytatja munkáját.



Hidvéghi Balázs, újonnan megválasztott képviselőként a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI), a halászati (PECH), valamint az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságban (LIBE) kezdi meg tevékenységét.



Tóth Edina, aki hosszú évekig a néppárti képviselőcsoport munkatársa volt, képviselőként a környezetvédelmi (ENVI), ipari, kutatási és energiaügyi (ITRE), valamint a belső piaci bizottságban (IMCO) képviseli majd a nemzeti érdekeket.



Hölvényi György a fejlesztési (DEVE) és emberi jogi biztosságban (DROI) folytatja európai parlamenti tevékenységét. Később a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja azt is közölte: a Magyarország számára "kiemelt fontosságú" DEVE néppárti koordinátori tisztségre választották meg Hölvényit. Azt írták: a koordinátori tisztségben erőteljesebb fellépésre van lehetőség a migráció kiváltó okainak megszüntetése érdekében és a helyben segítés politikájának erősítésében. A kereszténydemokrata politikus fejlesztéspolitikai szakmai vezetőként a hatékonyabb uniós fejlesztési politika és a nemzetközi segítségnyújtás érdekében lép majd fel - tették hozzá.



Kósa Ádám a foglalkoztatási bizottságban (EMPL) dolgozik tovább, emellett tagja lesz a petíciós bizottságnak (PETI) is.



Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő megtartotta tagságát a kulturális bizottságban (CULT), emellett a külügyi bizottságban (AFET) fog dolgozni.



Deli Andor vajdasági politikus szintén tagja lett a külügyi bizottságnak (AFET) és tovább folytatja munkáját a közlekedési bizottságban (TRAN).



Az Európai Parlament által közzétett lista szerint a Demokratikus Koalíció listavezetője, Dobrev Klára a foglalkoztatási (EMPL), párttársa, Rónai Sándor a környezetvédelmi (ENVI), Molnár Csaba a gazdasági és monetáris (ECON), Ara-Kovács Attila pedig a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI), illetve a biztonság- és védelempolitika bizottság tagja lesz.



A momentumos Cseh Katalin az ipari (ITRE), párttársa, Donáth Anna az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság (LIBE) tagja lesz.



Ujhelyi István szocialista képviselő a közlekedési bizottságban (TRAN) folytatja a munkát, míg a jobbikos Gyöngyösi Mártont a külügyi (AFET) bizottságba választották be.



A szakbizottságok vezető posztjairól jövő héten határoznak majd.



A fideszes Járóka Líviát és Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció képviselőjét is alelnökévé választotta az Európai Parlament (EP) szerda délután.



Járóka Líviát, aki már 2017 vége óta alelnök, és akit ismét az Európai Néppárt jelölt a posztra, 349 szavazattal választották újra a strasbourgi plenáris ülésen.



Közleményében a Fidesz-KDNP delegációja leszögezte: Járóka az európai szegénység felszámolása, a roma polgárok integrációja, valamint a nők helyzetének javítása érdekében kifejtett munkásságával vívta ki képviselőtársai elismerését.



Járóka Lívia 2004 és 2014 között az Európai Parlament képviselője volt, majd három év után, 2017 szeptemberében visszatért a testületbe, amelynek ő volt az első roma származású tagja.



A szociáldemokrata frakció által jelölt Dobrev Klárát 402 képviselő szavazta meg.



"Dobrev Klára programja nem változott. Azért fog tenni alelnökként is, hogy közelebb kerüljünk az erős, egységes Európához és ahhoz, hogy ez az Európa vigyázzon ránk, minden európai emberre. Tisztességes bérekkel, nyugdíjjal, családtámogatással" - írta közleményében a Demokratikus Koalíció.



Mindkettejük jelöltségét már az első szavazási fordulóban jóváhagyta a képviselőtestület, ahogyan a néppárti Mairead McGuinnesst, Rainer Wielandet, Othmar Karast és Ewa Bozena Kopaczot, a szociáldemokrata Katarina Barley-t és Pedro Silva Pereirát, illetve az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű centrista-liberális frakció részéről Dita Charanzovát és Nicola Beert, valamint a zöldpárti Heidi Hautalát is.



Rajtuk kívül még három alelnököt választottak a második fordulóban: a zöldpárti Marcel Kolaját, Dimitriosz Papadimuliszt az Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal (GUE-NGL) frakció részéről, továbbá Fabio Massimo Castaldót, az Identitás és Demokrácia politikusát.



Az Európai Parlament 751 képviselőt számlál, akiket az Európai Unió 28 tagállamában választanak meg. Az EP elnöksége az uniós parlament elnökéből, 14 alelnökéből és öt, a parlament által két és fél évre választott, tisztségében megújítható quaestorból áll. Utóbbiakat csütörtökön választják meg, ők a képviselőket közvetlenül érintő hivatali, pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak.



Az elnökség az uniós parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az Európai Parlament előzetes költségvetésének felállítása és mindennemű hivatali, személyzeti és szervezeti kérdés rendezése.