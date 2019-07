Kiosztották az Armel Operafesztivál díjait

Kiosztották az Armel Operafesztivál idei díjait vasárnap: az Egy eltűnt férfi naplója című, Ivo van Hove rendezte kortárs belga előadás lett a legjobb produkció és több elismerésben részesült Alföldi Róbert rendezése, Mozart műve, a Don Giovanni - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A Mozart-opera kiérdemelte az ARTE-közönségdíjat és a zsűri különdíját is. Az Ecuadori-Magyar Zeneművészeti Alapítvány és az Armel Operafesztivál közös produkciója az opera műfajának ecuadori népszerűsítéséért kapta az elismerést a zsűritől.



A legjobb előadónak Ricardo Panelát választották meg, aki Leporello szerepét énekelte a Don Giovanniban.



A keddtől szombatig tartott fesztivál díjazottjai vasárnap a Müpában vehették át az elismeréseket.



A programsorozaton öt produkciót láthatott a közönség. A nyitónapon a Müpában az Izlandi Operaház Brothers című előadása Kasper Holten rendezésében volt látható, míg másnap az Egy eltűnt férfi naplója.



Az operafesztivál két magyarországi előadást mutatott be Bécsben. Mozart Figaro házassága című művét Szabó Máté rendezésében tekinthették meg az érdeklődők csütörtökön. Az előadást a Co-Opera nemzetközi operaszínpadokon is jól ismert énekesei mellett a Győri Nemzeti Színház karmestere, énekkara és zenekara közreműködésével mutatták be.



Dargay Marcell és Horváth Csaba El valahová című operájának ősbemutatóját pénteken tartották Horváth Csaba rendezésében. Az előadást a bécsi bemutató után a budapesti Trafóban tűzik műsorra.



A fesztivál záróelőadása szombaton Mozart Don Giovanni című darabja volt a Müpában.



