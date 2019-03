Meghalt Garami Gábor

Hatvanhat éves korában elhunyt Garami Gábor Balázs Béla-díjas, UNESCO-díjas filmproducer, egyetemi tanár, aki az utóbbi években olyan filmekben dolgozott, mint az Anyám és más futóbolondok, valamint a Last Call című kisfilm - közölte a Magyar Filmművészek Szövetsége kedden az MTI-vel.



A producer március 23-án hunyt el. Garami Gábor 1952-ben született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskola gyártásszervezői szakán 1985-ben szerzett diplomát. Pályája elején tévésorozatokban, oktató- és dokumentumfilmekben dolgozott, 1978 és 1991 között a MAFILM játékfilm-főgyártásszervezésére került, 1991-ben a CINEMA-FILM produceri iroda ügyvezető producere lett.



Gyakran dolgozott Mészáros Márta, Dömölky János, Gothár Péter, Kézdi-Kovács Zsolt és Bacsó Péter oldalán. 1991-től a Filmszemle szervezője volt. Producerként dolgozott a Csocsó, avagy éljen május 1-je!, a Hamvadó cigarettavég, A miskolci boniésklájd, a Csoda Krakkóban, az Ede megevé ebédem és a Márió, a varázsló című filmekben is.



Utolsó két nagyjátékfilmje a Fekete Ibolya által rendezett Anyám és más futóbolondok a családból, valamint a Vámos Zoltán rendezte Parázs a szívnek volt. Részt vett több rövidfilm készítésében, legutóbb Fekete Tamás Asszó és Kis Hajni Last Call című diplomafilmjének volt a producere.



A Magyar Filmművészek Szövetsége 2012-ben életműdíjat adományozott a filmproducernek.



A szövetség Garami Gábort saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodnak.