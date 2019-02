Orbán Viktor: A nagyhatalmak legyenek érdekeltek hazánk sikerében

mert szövetségesei vagyunk egymásnak".

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Mike Pompeo amerikai külügyminisztert hivatalában, a Karmelita kolostorban 2019. február 11-én Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Arra a kérdésre, hogy miért állt érdekében épp most Magyarországra látogatni Mike Pompeónak, amikor hét és fél éve nem járt hazánkban amerikai külügyminiszter, Orbán Viktor úgy válaszolt:A miniszterelnök szerint míg az Obama-adminisztráció gondolkodásában Közép-Európa jelentősen leértékelődött, az új amerikai elnök,Orbán Viktor arra is figyelmeztetett: ha a NATO keretein túli együttműködés lehetőségeit keressük, akkor "mindig észben kell tartani, hogy az amerikai külpolitikában Közép-Európára nézve nincs tartós politikai elem".Nem sérül a magyar szuverenitásA kormányfő beszámolója szerint Mike Pompeóval ő politikai megbeszélést folytatott, a miniszterek egyeztettek a szakpolitikai kérdésekről. Ez utóbbival kapcsolatban kifejtette: megállapodtak az Egyesült Államokkal arról a szerződésről, amelynek elődje a 90-es években köttetett, és azt rendezi, hogy a Magyarországon tartózkodó amerikai katonák hogyan mozoghatnak az országon belül, illetve az országból kifelé.- jelentette ki, jelezve, hogy a megállapodás ratifikálásához nincsen szükség az alaptörvény módosítására.Felidézte: személyes élményei vannak arról, hogy milyen jelentősége van egy ilyen szerződésnek, ugyanis 1999-ben a szuverenitási jog alapján hárította el Magyarország az amerikaiaknak azt a kérdését, hogy nyisson meg egy frontot a déli határnál Szerbia felé, ezzel segítve a NATO Szerbiával szembeni szárazföldi akcióit.- hangsúlyozta a miniszterelnök.Az Egyesült Államokkal kötött másik, a közép-hatótávolságú légvédelmi rendszerről szóló megállapodást Orbán Viktor azzal indokolta:Magyarországnak ez a képessége elavult - mondta a kormányfő. Jelezte, még nem tartunk ott, hogy konkrét fegyvervásárlásról beszéljünk, egyelőre arról volt szó, hogy Magyarországnak szüksége van egy ilyen közép-hatótávolságú légvédelmi rendszerre.Hangsúlyozta: ennek a fegyverzetelemnek a beszerzése illeszkedik a többéves hadászatfejlesztési folyamatba, amelynek a végén- fogalmazott.Arról, hogy ehhez mit szól majd Oroszország, a miniszterelnök azt mondta: az orosz-magyar viszony fontos, de Magyarország katonai biztonsága az első. A jó oroszpolitika két pillérének a saját biztonságát amerikai segítség nélkül garantálni képes Európát, és az Oroszországgal való élénk gazdasági kapcsolatot jelölte meg.Fontos az energiabiztonság, marad a rezsicsökkentésA kormányfő az energiabiztonságról szólva beszélt az orosz-német gázvezeték fontosságáról, és a fekete-tengeri vezeték építéséről is, a horvát LNG terminál ügyét pedig - amelybe amerikai cseppfolyós gázt táraznának be - úgy kommentálta: "magyarok vagyunk, nem balekok".Mint mondta,. A miniszterelnök szerint ezért jó hír, hogy az Olaszországból Szlovénián át Magyarországra érkező gázvezetéket sikerült felvetetni a fontos EU-s projektek listájára.- tette hozzá.Kijelentette: az ellátásbiztonság és a rezsicsökkentés stabil pontja a magyar energiapolitikának, és ezen nem fognak változtatni.Kína is fontos gazdasági partnerA Kína felé történő nyitásról szóló kérdésre válaszolva Orbán Viktor komolytalannak nevezte azokat a külpolitikai elemzéseket, amelyek szerint az amerikai külügyminiszter szemében bármilyen súlya is lenne a magyar-kínai kapcsolatnak, hiszen az EU-Kína kereskedelemnek Magyarország az 1,2 százalékát adja.- jelentette ki a kormányfő.Orbán Viktor a Magyar Nemzet csütörtöki száma szerint a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén szerdán arról beszélt: a magyar-amerikai kapcsolatok jó irányba mennek, a kormány számára fontos, hogy a Trump-adminisztráció maradjon.