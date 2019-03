Vígjátékba illő jelenet történt Tatánál a helyszínelők orra előtt

Csütörtök délután Tata és Környe között egy szabálytalan előzési manővert követően egy Peugeot az árokba hajtott, majd fejtetőn landolt. A helyszínen a tatai egyenruhások helyszínbiztosítási feladatokat láttak el, amikor egy újabb baleset történt.



A várakozó kocsisorban egy személygépkocsi hátulról nekiment az előtte álló járműbe, majd az okozó autó sofőrje és utasai elszaladtak a helyszínről. A rendőrök azonnal utánuk eredtek és a közelben el is fogták őket.



Kiderült, hogy a balesetet okozó sofőrnek nincs jogosítványa. Az autót a megvásárlás után nem íratta át a saját nevére és biztosítást sem kötött rá, valamint a kocsi műszaki érvényessége is lejárt.



A járőrök átvizsgálták a járművet és megállapították, hogy az a biztonsági közlekedésre alkalmatlan. A visszapillantó tükrei töröttek, több lámpabúrája is be van törve. A járőrök a sofőrt és három utasát előállították a Tatai Rendőrkapitányságra. Az autót vezető 24 éves férfi ellen szabálysértési eljárásokat indítottak.



Képünk illusztráció.