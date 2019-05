Tripla jubileum: pénteken kezdődik az ünneplés! Mindenki készen áll?

A jeles alkalomhoz illően minden eddiginél több, mintegy 250 programmal készülnek a szervezők a XXV. Szegedi Borfesztiválra; az impozáns szám nemcsak a rendezvény, de minden bizonnyal a hazai gasztro-fesztiválok történetében is egyedülálló helyen áll.A május 17-én induló, 10 napos gasztro-őrület 5 színpadán – a teljesség igénye nélkül – olyan ikonok állnak színpadra, mint a Quimby, a Belmondo, az Anna and the Barbies akusztik, de fantasztikus zenei csemegének ígérkezik a Honeybeast Symhoney koncert, amelyben a Szegedi Szimfonikus Zenekar működik közre. A Dóm Téri Kavalkád helyszínen koncertezik Geszti Péter, aki munkássága legjobb dalaival érkezik a Dóm térre, a Geszti Best Of produkcióval.Az idén 25 éves rendezvény más dimenzióiban is messze túlmutat az ország más részein megrendezett gasztro-fesztiválokon: az idén több, mint 160 borász és 200 egyéb kiállító tette le voksát a Napfény Városa mellett, ahol az ország legnagyobb borfesztiválja mellett a hatalmas népszerűségnek örvendő Hídi Vásár, a magyar kézművesipar remekműveit felvonultató Kincs Tér, az impozáns zenei programjairól ismert Dóm Téri Kavalkád, továbbá a Klauzál téri Gasztro Udvar, a Continental-Contitech Futófesztivál és Félmaraton és egy grandiózus Sárkányhajó Viadal is várja az érdeklődőket.Részletes program:XXV. Szegedi Borfesztivál – Szeged Napja Ünnepségsorozat2019. május 17-26.