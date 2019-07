Idén is lesz Körös-Toroki Napok, Plein Air kiállítás, borfesztivál, tánc és zene fesztivál

Bár azt gondolhatná az ember, hogy 40 évvel ezelőtt indult a sorozat, messzebb, egészen 1956-ig érnek a gyökerei. A város abban az évben ünnepelte ezeréves fennállását, s a megemlékezés sikere adta az ötleteket, hogy 1966 és 1988 között évente, majd kétévente megszervezzék a Csongrádi Napokat.



Az 1990-es évek végétől új köntösbe öltözve ismét évente rendezték meg a fesztivált, ekkortól jelent meg új elemként a csongrádi borvidéket népszerűsítő Borfesztivál és Kenyérünnep, illetve hangsúlyosabb szerepet kapott a képzőművészet: a város Alkotótelepén nyaranta rendezett Plein Air Nemzetközi Alkotótábor záró tárlata szerves része lett a Csongrádi Napoknak.



A negyvenedik fesztiválhoz érkezve a szervezők igyekeztek valami különlegessel kirukkolni, ezért is választották nyitófellépőként Rúzsa Magdit. – Mindenképpen húzónevet szerettünk volna elhozni, ez a visszajelzések alapján sikerült is, nagyon sokan érdeklődnek a koncert iránt – mondta el Dezső Dóra. – Kerek évforduló a negyvenedik alkalom, a visszatekintésre ráerősít a múzeum retró kiállítása is. Szerettük volna mi is felidézni a korábbi Csongrádi Napok hangulatát, de nagyon kevés egykorú anyagot találtunk, s ez megkötötte a kezünket – folytatta a Művelődési Központ vezetője.



A talált anyagok felhasználásával plakátok készültek, ezek a hét elején ki is kerülnek a városban, a régi Csongrádi Napok emlékei így az idei főbb programokkal, a Rúzsa Magdi koncerttel, a Plein Air kiállítással, a Borfesztivállal és a Tánc és Zene Fesztivállal együtt lesznek láthatók. A városházát is kivilágítják a jubileum tiszteletére, augusztus 20-ig a város színeiben, vörösben és kékben úszik majd az épület esténként.



Az egy hónapos rendezvénysorozat július 26-án, pénteken este kilenckor kezdődik Rúzsa Magdi koncerjével, és része a Körös-Toroki Napok augusztus 1-4. között, valamint az augusztus 16-tól 20-ig tartó Borfesztivál is.