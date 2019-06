Megtaláltuk Csongrád legöregebb fáját - Fotók

A városban a legtöbben úgy hiszik, hogy a József Attila utca végén magasodó platán áll a legrégebben, arról azt mondják, egy, az 1848-as szabadságharc után visszatért katona ültette a társai emlékére, de az Öreg tölgy panzió tölgyfája is legalább száz éves – azt állítólag a csongrádi születésű nótaénekes, László Imre ültette 1905-ben – és a Kis Tisza és a Templom utcán is áll egy-egy tekintélyes tölgyfa.Deák Józseffel, a helyi környezetvédők vezetőjével próbáltunk meg igazságot tenni. Ehhez a legendás természetbúvár, Gerald Durrel módszerét vettük alapul, miszerint ha másfél méter magasságban megmérjük a fa törzsét, majd a kapott számot elosztjuk 2,54-el, akkor megkapjuk a fa életkorát, plusz-mínusz húsz év.Rögtön madzagot és mérőszalagot ragadtunk, és rövid méricskélés után kijött, hogy a platánfa körmérete 379 centiméter, a valószínűsíthető életkora pedig nagyjából 149 év. Ezek alapján még akár igaz is lehet a ’48-as szabadságharc idejére datált ültetés.A platánt egyébként az ingatlan előző tulajdonosa ki akarta vágatni, ám a ház másfél éve új kézbe került. Maszlag János elmondta, neki esze ágában sincs bántani a fát, azért is vette meg a telket, mert előtte áll a terebélyes platán.Azonban kiderült, a legöregebb csongrádi fa mégsem a platán, hanem a Templom utcában, a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató NKft. telephelyén, az egykori lánykollégium udvarán álló tölgy. Egy gyors méréssel kiderült, a törzse 456 centi vastag másfél méter magasan, így hozzávetőlegesen csaknem 180 éves lehet a tölgyfa.