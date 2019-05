Az alvás-ébrenléti ritmus zavara gyorsítja a daganat növekedését

A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint, amely a PLoS Biology folyóiratban jelent meg.



Régóta sejtették a tudósok, hogy a cirkadián ritmus megzavarása - többek között a hosszú időn át végzett éjszakai munka - számos egészségi következménnyel jár, azt azonban eddig csak kis részben sikerült feltárni, hogy ez miért és hogyan történik.



A Pennsylvaniai Egyetem kutatói azonban rájöttek, hogy a biológiai óra megzavarása serkenti a sejtburjánzást, végső soron megváltoztatja a sejtciklus egyensúlyát és gyorsítja a tumor növekedését az egerekben.



A tudósok a dexametazon nevű hormon segítségével idézték elő a tenyésztett humán sejtek krónikus ritmuszavarát, utánozva a hosszú repülőutak utáni átállási zavart. Arra az eredményre jutottak, hogy ezzel a kezeléssel megváltozott a gének kifejeződése, ennek egyik legfontosabb jeleként aktiválódtak egyes proteinek (CDK 4/6, ciklindependens kináz 4/6). Azt pedig már tudták a kutatók, hogy ezeknek a proteineknek a jelentős aktivitása megnövekedett sejtosztódáshoz vezet. Néhány rákkezelés úgy működik, hogy kifejezetten gátolja a CDK 4/6 működését.



A kutatás eredményei arra utalnak, hogy az "időterápia", tehát a terápiának a cirkadián ritmushoz igazítása fokozhatja a gátló gyógyszerek hatását, ezzel akadályozhatja a tumor növekedését az egerekben.



A kutatók felfedezték, hogy például a mellrák kezelésére használt palbociclib hatásosabb volt, ha reggel jutott a szervezetbe, mintha este. Ha a gyógyszer a leghatékonyabb időben jut a szervezetbe, várhatóan kisebb adag is elegendő belőle, és így a mellékhatások is kisebbek lesznek.



Ugyanakkor a kutatók hangsúlyozták, hogy a cirkadián ritmus krónikus zavara csökkentette a terápia hatékonyságát a humán sejtekben.



A több műszakos munkavégzés és az abnormális alvásidő a daganat növekedését és a rákgyógyszerek hatékonyságát is befolyásolja - szögezte le Yol Lee, a tanulmány egyik szerzője, a Sehgal Laboratórium kutatója.



Mint hozzátette: logikus következtetés, hogy amennyiben a biológiai óra helyreáll, visszaáll az egészséges napirend, és emellett a kemoterápia is gondosan meghatározott időrend szerint zajlik, az eredményesebbé teheti a daganat gyógyítását.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)