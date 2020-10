Nem csak a Hagymatikum miatt érdemes Makóra látogatni

Makóra nem csak a Hagymatikum miatt és nem csak egy hétvégére érdemes ellátogatni – erről igyekszik meggyőzni az ide látogatókat Farkas Diána idegenvezető, aki hétvégente szervezett városnéző túrákat vezet a Maros-parti városban. Helybeliek is csatlakoznak a csoporthoz, akiket meglep saját otthonuk gazdagsága.

A szükségből kovácsolt erényt egy makói idegenvezető, Farkas Diána, aki kollégáival együtt lehetőséget látott abban, hogy a járványveszély miatt a nemzetközi turizmus átmenetileg megszűnt, a belföldi viszont megélénkült. Próbálkozott korábban is azzal, hogy ide látogató csoportokat kalauzol a városban, idén nyár óta viszont már garantáltan induló, szervezett csoportokkal tesz sétákat a belvárosban szombat délelőttönként.

– Ez elsősorban a harminc feletti korosztályt érdekli, akik kíváncsiak arra, milyen értékei vannak a városnak, ahol üdülnek – mondta el lapunknak. A legkisebb létszámú csoportja négyfős volt, a legnagyobb csaknem húsz.

Farkas Diána idegenvezető szerint a legtöbben egyszerűen a Hagymatikum fürdő miatt jönnek Makóra.

– Egy-egy túra indulásakor sokan úgy gondolják, ez csak egy átlagos kisváros, aztán a végén azzal köszönünk el egymástól, hogy feltétlenül visszajönnek ide – mesélte. A szűk belvárost érintő túra két, két és fél órás szokott lenni. Ez afféle kedvcsináló kirándulás, hiszen az egykori megyeszékhelynek olyan gazdag történelmi és kulturális értékei vannak, hogy azt ennyi idő alatt nem lehet elmesélni. De szóba kerülnek ilyenkor a környék nevezetességei is, például a kiszombori rotunda, az óföldeáki erődtemplom vagy az Apátfalváig érő Maros-parti túraútvonal.

Az idegenvezető szerint most van az a pillanat, amikor Makót a szélesebb közönséggel is meg lehet szerettetni.

– Nagyon sokan keresnek olyan belföldi úti célt, ami nem zsúfolt, de ahol sok a látnivaló. Makó ilyen – hangsúlyozta. Azt akarja tudatosítani a vendégekben, de a helyiekben is, hogy a hagymaváros nem egy hétvégés település.