Drágul a sertéshús - Év eleje óta 30 százalékkal ment fel az élő disznó ára

A multiknál még a régi áron



A Tescóban csütörtök reggel a csontos tarja kilója 939 forint volt, 1199-ről akciózták le, a lapocka 200 forintos árcsökkentés után 899 forint lett. Hajszálra annyi, mint az Auchanban, ahol az ugyancsak „bomba áron" kínált combért 959 forintot kértek. Az Intersparra is ránéztünk, náluk a csontos sertéskarajt kilóját 1149, a darált húsét 918 forintért mérték.

Lajkó Dézi jobban örült volna, ha lefelé megy az ár. Fotó: Karnok Csaba

Év eleje óta megmozdult a húspiac, Kínában felütötte a fejét a sertéspestis, jelentősek az állománykivágások. Azaz drasztikusan csökkent a belső termelés, megugrott az import.– Azok az uniós országok, amelyek ezt megtehetik, mert náluk nem volt sertéspestis, elkezdték Kínába szállítani a sertéshúst, ami árfelhajtó tényező Európában – magyarázta lapunknak Éder Tamás. A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke hozzátette, hazánk jelenleg tiltólistán van a korábbi állatbetegségek miatt.A szakember hangsúlyozza, a magyar úgynevezett követő ár, így nem csoda, ha az év eleje óta 30 százalékkal nőtt az élő sertés ára. – 10 százalék feletti volt a bérköltség emelkedése tavaly, idén is hasonlóval számolnak. Mindenki örül a reálbér-növekedésnek, de nemcsak az övé javul, a sertéshizlalda alkalmazottjáé, a húscsontozóé, a -darabolóé és az árut terítő sofőré is – mondja Éder Tamás.Ezzel meg is van az áremelkedés két fő összetevője, plusz nőtt az energia és a csomagolóanyagok ára is, tudtuk meg. Ezt a fogyasztó még nem igazán látja a hús és a húskészítmények árában, de előbb vagy utóbb megjelenik. Az viszont jó hír, hogy a húsvéti sonkát és egyéb érlelt hústermékeket egyelőre nem érinti, ezeknek hosszabb az átfutási idejük.– Nálunk is emelkedett már az ár, a csontos és a csont nélküli karaj is drágább lett 100 forinttal, így 1300, illetve 1400 forint kilója – mondja a szegedi Mars téri Kotroczó húsboltban Bognár Zsolt. A comb és az oldalas „csak" 50 forinttal ment feljebb, az utóbbi most 1250 forint. – A beszállító már jelezte, hogy a jövő héten tovább drágul a hús. Nem lehet mit tenni, az árakat Németország diktálja – panaszolja a hentes.– Nem örülök az áremelkedésnek: jobb lett volna, ha lefelé megy, de tudom, drága a hús előállítása – mondja a karajszeleteket és levescsontot vásárló Lajkó Dézi. A háziasszony hozzáteszi, akkor is itt vásárol, ha kicsit drágább, de ez hazai, friss, és nem valahonnan külföldről behozott áru.A derekegyháziak húsboltjában is tudnak a változásról, és a kedvünkért fel is hívnak egy felvásárlót. Tőle tudjuk meg, hogy egyetlen nap alatt 40 forinttal ment feljebb az élő sertés ára, és a jövő hétre további emelkedést mondanak. Az utóbbi azt jelenti, hogy 430-435 forintot is adni kell majd az élő sertés kilójáért.