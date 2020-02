Még nem volt példa ilyen gazdasági növekedésre Magyarországon

Az elmúlt évek növekedési fordulata korábban nem látott felzárkózási időszakot indított el a magyar gazdaságban, három egymást követő évben még nem volt példa olyan ütemű növekedésre, mint 2017 és 2019 között – mondta Varga Mihály magyar pénzügyminiszter a magyar Központi Statisztikai Hivatal pénteken nyilvánosságra hozott adatait elemezve.

A magyar pénzügyminiszter kiemelte: Magyarország eddig ellenállóképesnek bizonyult a nemzetközi gazdaság lassulásával szemben, 2019-ben 4,9 százalékkal nőtt a hazai bruttótermék, amely jelentősen meghaladja az uniós országok átlagát – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

Az elmúlt évek egyik legfőbb eredménye, hogy jelentős mértékben csökkent a magyar gazdaság kitettsége a nemzetközi hatásokkal szemben – emelte ki Varga Mihály, aki az Eurostat adataira hivatkozva elmondta, hogy az első becslések szerint a GDP az euróövezetben tavaly 1,2 százalékkal, az EU teljes egészében pedig 1,4 százalékkal nőtt. Az eddig nyilvánosságra hozott adatok szerint Ausztria gazdasága 1 százalékkal Franciaországé 0,8 százalékkal növekedett, míg Olaszországé stagnált 2019 utolsó három hónapjában – ismertette a miniszter.

A tavalyi utolsó negyedévi 4,5 százalékos magyarországi bővülés is jóval meghaladta a várakozásokat, ehhez nagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások, kisebb mértékben az ipar és az építőipar járult hozzá.

A magyar gazdasági növekedés tényezőit sorolva Varga Mihály több kormányzati intézkedést is kiemelt. Mint mondta: tavaly is érvényesült a bér- és adó-megállapodásból fakadó hajtóerő, emellett a Gazdaságvédelmi Akcióterv már bevezetett intézkedései is éreztették hatásukat. A tárcavezető a Versenyképesebb Magyarországért Program elemei közül a munkaügyi hivatalok hatékonyságának növelését és a nyugdíj mellett foglalkoztatottak adómentességét emelte ki, de jelentősnek nevezte a Modern Városok Program és a Magyar Falu program keretében indult fejlesztések hatását is.

A beruházások jelentős mértékben járultak hozzá a bővüléshez, köszönhetően elsősorban a nagyvállalati kapacitásbővítéseknek, az uniós források célzott felhasználásának és a lakásépítéseket ösztönző otthonteremtési programoknak.

A lakosság jövedelmi helyzetének tartós javulása, valamint a kedvező munkaerőpiaci változások a fogyasztást erősítették – közölte a tárcavezető.

A pénzügyminiszter 2020-ra előretekintve kifejtette: annak érdekében, hogy az uniós átlagot legalább 2 százalékponttal meghaladó növekedési ütem fennmaradjon, a kormány folytatja a magyar gazdaság versenyképességének erősítését és újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket indít.