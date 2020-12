Felújítják a nagymágocsi kastélyotthont

Két évvel ezelőtt már kezdődött a kastély parkjának rövid-, közép- és hosszú távú rekonstrukciója.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A nagymágocsi kastélyotthonban az elmúlt hetekben nagyszabású felújítási munkálatok kezdődtek. A fenntartó jóvoltából fertőtlenítették a padlást, és a galamb­ürüléket is elszállították. Az épületre madárriasztókat szereltek fel, és hálós madárvédelmet is kialakítottak, hogy megvédjék a galamboktól a homlokzati díszeket. Az elmúlt időszakban többször is problémát okoztak a nagy esők. A tető beázott, ezt bádogozási munkákkal szüntették meg.

A felújítási munkálatok a teraszokat és a sérült homlokzati elemeket is érintik, a vízszolgáltató berendezések cseréjével pedig a hálózati melegvíz-szolgáltatás is korszerűbbé válik.

Két évvel ezelőtt kezdődött a kastély parkjának rövid-, közép- és hosszú távú rekonstrukciója. Ennek első ütemében a veszélyes, kiszáradt fákat távolították el a parkból, majd új fasorokat is telepítettek, továbbá kitakarították a bozótos részeket is.

A munkálatok során teljes körűen betartják a járványvédelmi szabályokat, előírásokat, a kastélyotthon lakói nem érintkeznek a felújítást végző szakemberekkel.

A nagymágocsi kastélyt a 19. században gróf Károlyi Imre építtette. Magát a kastélyt Viktor Siedek, a hozzá tartozó épületek egy részét pedig Ybl Miklós tervezte. Évtizedek óta idősek otthonaként működik, jelenleg mintegy 300 lakója van.