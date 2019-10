Megtévesztő lehet a túl olcsó út

Sorozatunkban a last minute utazásokkal kapcsolatban vártuk olvasóink kérdéseit. A fogyasztóvédelmi szakértők válaszából kiderült, még inkább fontos lehet a szerződések apró betűs része.

– Az utolsó pillanatokban döntöttünk úgy, hogy nyaralni megyünk. Egy hirdetésben az állt, x ezer forinttól már megvehetjük a repülőjegyeket. Mire mindent összeadunk, nagyon sokba került volna, ezért az összes jó ajánlattól elestünk. Ez így nem megtévesztő?

Pontos és egyértelmű tájékoztatás

– Óvatosan érdemes kezelni az elérhető legalacsonyabb árat feltüntető ajánlatokat, azaz például a „Párizs/Róma/London x forinttól” formában hirdetett utazásokat és repülőjegyeket is. Ezek ugyan jelzik, hogy az ár ennél magasabb lehet, ugyanakkor semmilyen információt nem adnak arról, hogy a főüzenetben közölt ár milyen esetekben, feltételekkel és milyen mértékben módosulhat. Pedig ez lenne a legfontosabb. Önmagában a kötelezően és a szükségszerűen fizetendő további költségek felszámítása tehát jogszabályba ütközhet, hiszen a vállalkozásnak valós, pontos és egyértelmű tájékoztatást kell adnia szolgáltatásáról. Hasonló esetekben érdemes bejelentéssel élni a megyeszékhely szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához.

Fakultatív programok

– Last minute utakat nézegetünk őszi időszakra, de mostanában annyi rosszat hallani, hogy kicsit aggódunk. Mit tegyünk, mire figyeljünk, hogy elkerüljük a csalódást?

– Fordítson figyelmet a prospektusok, hirdetések és tájékoztatók alapos áttanulmányozására, ellenőrizze még az utazás lefoglalása előtt, hogy pontosan mit tartalmaz a fizetendő ár. Érdeklődjön külön arról is, hogy az összeg tartalmazza-e a fakultatív programok árát, és ha nem, kérdezzen külön azokról. Körültekintően járjon el a foglalásánál, tudja meg, hogy egyénileg lehetséges-e a látnivalók megtekintése, a programokon való részvétel.

Városkörnyéki szállás

Kérdezzen rá arra is, hogy körutazásnál a másik városba szervezett egész napos fakultatív kirándulás esetén a csoport visszatér-e az adott városba, vagy sem. Nagyon figyeljen arra, hogy a szállás hol lesz pontosan, a „városkörnyéki” kifejezés egy tömegközlekedéssel nem, vagy nehezebben megközelíthető külvárosi részt is takarhat.

Ez a tapasztalatok szerint visszatérő problémája a gyanúsan olcsón hirdetett last minute utaknak.