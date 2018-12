Hollandia is nagyot bukna a rendezetlen Brexiten

Legalább 2,3 milliárd euró közvetlen kárt okozna a holland gazdaságnak 2023-ig az Egyesült Királyság rendezetlen európai uniós kiválása - közölte a hágai számvevőszék hétfőn.



A friss jelentés szerint miközben a kormány és az ipari vállalatok nagy része "intenzív" felkészülést folytat már két éve, a vámhivatal még mindig nem áll készen a legrosszabb forgatókönyvre, a megállapodás nélküli brit kilépésre.



A szakértők annak a lehetőségét ráadásul nem is vették figyelembe, hogy a "kemény Brexit" recesszióba sodorhat több más országot is.



A CPB holland gazdaságpolitikai elemzőközpont korábban arról számolt be, hogy összességében Hollandia 2030-ig a bruttó hazai termék (GDP) 1,2 százalékát, azaz 10 milliárd eurót veszíthetne a britek kiválásán, ha pedig azt is belekalkulálják, hogy a kereskedelmi forgalom csökkenése visszafogná a termelékenységet és az innovációt, akkor a veszteség a GDP 2 százalékát is elérheti.



Számítások szerint az Európai Unió tagországai közül a Benelux-államok és Írország lesznek a Brexit legnagyobb gazdasági vesztesei.



Hollandiának az Egyesült Királyság a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere a szomszédos Németország és Belgium után.