Nincs baj, ha gáz van: a szegedi banánérlelőben jártunk, ahonnan még Miskolcra is visznek gyümölcsöt

Becsalogató, de kényes gyümölcs



Pöttyös banánt senki sem vesz. Amikor megjelennek az első halványbarna foltok, a boltok akciózásba kezdenek, mert onnantól meg vannak számlálva a banán órái. Annak ellenére, hogy több mint egy hónapig utazik, a banánnak csak akkor szabad az üzletbe érnie, amikor éppen beérik, de legfeljebb csak 3–4 napja marad az üzletnek arra, hogy eladja.



A multiknál a banán gyakran becsalogató termék, amelyet még profit nélkül is érdemes akciósan árulni.

A frissen és méregzölden leszedett banán minimum 4–5 hetet utazik, hogy utána 4–5 napot a gázos érlelőben töltve megvegye a zöldségesünk a szegedi nagybanin, ahol nem ládában, hanem raklapban, de inkább kamionban számolnak.Ebből hozzák be a legnagyobb mennyiséget az EU-ba. Az érkező banán döntő többsége ecuadori, de ez a kis dél-amerikai ország látja el gyümölccsel a világ egynegyedét, hetente közel százezer tonnával. Az itthon kapható banán 37 százalékát Szlovákiából vásároljuk, a többi elsősorban Belgiumból, Ausztriából és Franciaországból érkezik. Ahhoz, hogy ennyit utazhasson, az kell, hogy még éretlenül, zölden szedjék le. Ezután hűtve szállítják, és csak ott kezdik meg mesterséges érlelését, ahol a vásárlókhoz kerül. Nekünk ehhez nem kell messzire menni.Négy banánérlelő kamra van a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon, legközelebb ilyet csak Budapesten, illetve a Dunántúlon találni. Bunya Dániel érlelő értékesítőtől megtudjuk, nagyon éretlenül, ahogy ők mondják, fűzölden érkezik a banán, jellemzően Kolumbiából és Ecuadorból. Természetesen hajón szállítják, és bármilyen furcsa, a szegedi nagybani piaci ár attól is függ, milyen az időjárás a tengeren. Ha viharos, akkor lassabban érkezik, 4 hétnél tovább tart az út, azaz hiba kerül a logisztikai gépezetbe, és emelkedik az ár az átmeneti készlethiánytól.A gyümölcsöt speciális gázzal érlelik, a palackokra rá is van írva, hogy banángáz – amúgy meg etiléngáz. – 18–20 fokos gyümölcsre engedjük rá a gázt, 4–5 nap alatt lesz a zöld banánból sárga, télen több, nyáron kevesebb idő kell ehhez – mondja Bunya Dániel, hozzátéve, a melegben azért a zöldségeseknek sem kell annyira sárgára érlelni a banánt, zöldebben tovább eláll. Mindent számítógép vezérel, riaszt is a rendszer, ha szükséges, csak a palackokat kell cserélni időnként.Hiába hangzik rosszul az etiléngázos kezelés, akkor sem lehet kikerülni, a boltokban kapható banánok kivétel nélkül így „készülnek". Az eljárás a természetes folyamatokat imitálja: hazájában éréskor maga a gyümölcs termeli az etilént, amely elősegíti az érést. A nem mesterségesen érlelt banánnak egyébként állítólag kicsit eltérő az íze, de ennek teszteléséhez Dél-Amerikába kellene utazni...A régi idők illatos banánjaihoz képest a maiak meglehetősen szagtalanok. Ez a mesterségesen előállított banánfajták elterjedésének köszönhető, de a folyamatos hűtve tárolásnak is lehet ez a mellékhatása – a banánnak a 13 fokos hőmérséklet már „fagypont alatti".Amikor megkérdeztük Bunya Dánieltől, mennyiért adnak egy karton banánt, azt válaszolta, hogy az másik ajtó, ők raklapban számolnak. Van olyan vevő, aki tízet is elvisz ebből Miskolcra, de előfordult már az is, hogy fél kamiont pakolt meg a kereskedő, annyi boltot terített. Egy kamion 1080 karton banánt tud egyszerre szállítani, így jön ki a maximum 20 tonnás rakomány. Amúgy is gyakran használják a kamiont mértékegységként, a négy szegedi érlelőkamrába pontosan egy-egy kamionnyi banán fér, az előtérbe meg kettő, hogy azért mozogni is maradjon hely.