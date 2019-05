57 éve ropják Hódmezővásárhelyen

A március 15-ei ünnepségen a Kankalin Néptáncegyüttes nagy sikert aratott a forradalmat és szabadságharcot megidéző koreográfiájával.

Fotó: Szilágyi Gergely

– Együttesünket 1962-ben alapította B. Szűcs Istvánné Sárika néni, vagyis már 57 éve dolgozunk, őrizzük a hagyományokat – mondta Törökné Tárkány Katalin, a vásárhelyi Kankalin Néptáncegyüttes egyik vezetője, a másik Kis-Jakab Péter. Jelenleg 5 csoportban közel 120 tagot számlálnak. Az együttest Sárika néni után 1998-tól Gaálné Szél Katalin, 2008-tól a már említett Kis-Jakab Péter vezette, vezeti, utóbbihoz 2011-ben csatlakozott Törökné Tárkány Katalin.– Kimondottan vásárhelyi vagy környéki tánc nincs, Tápén, Apátfalván és Sándorfalván gyűjtöttek annak idején motívumokat, melyek dél-alföldi táncokként ismertek. Ezek a mi repertoárunkban is szerepelnek, ami jogos elvárás. Két évvel ezelőtt, 2017-ben beindítottuk a Vásárhelyi Népzenetanodát, aminek köszönhetően idővel saját népzenekara lehet a városnak. 2016-ban önálló próbatermet kaptunk az azóta elhunyt Almási István polgármestertől – közölte Törökné. Hozzátette: népszerű az először 5 éve, a felnőttek számára életre hívott kezdőcsoport, igazi közösségre lelnek ott a 40-es, 50-es korosztály képviselői.– A táncnak, a sporthoz hasonlóan, közösségteremtő, -formáló, -építő ereje van. A sikerélmény is számít, hogy már az első foglalkozás után elsajátítanak a résztvevők lépéseket – árulta el Katalin. Megjegyezte: a kislányok körében kedveltebb a néptánc, mint a fiúknál.Mindkét „gárda" halmozza a sikereket. A Kankalin a múlt hétvégén a Néptáncosok Területi Bemutató Színpadán Nívódíjat, az ifjabb „testvér", az Árendás (művészeti vezető: Gazsi László) pedig Kiemelt nívódíjat kapott. Utóbbi 2001-ben alakult, az akkor a művészeti oktatásból kinövő fiatalok szervezésében. Tevékenységüket néhány évvel később, 2008-ban egyesületbe szervezték, így alakult meg a Lányi Lajos Közhasznú Népművészeti Egyesület. Ennek keretében végzik hagyományőrző munkájukat, a mai napig megtartva az Árendás nevet. A Kárpát-medencei magyar tánckultúra minél hitelesebb színpadra állítása mellett céljuk a tánc és a közösség szeretetének erősítése. Mint megtudtuk: céljuk még a régió táncainak és népművészetének megőrzése és a közönséggel való megismertetése, megszerettetése. Ennek jegyében 2017 őszén elindították a kezdő felnőtt csoportjukat, ahová a szórakozásból, minimális táncos tapasztalattal rendelkező vagy teljesen kezdő táncolni vágyókat is várják.Az Árendás Néptáncegyüttes repertoárjában szerepelnek erdélyi és felvidéki koreográfiák is. A szakmai munkát országosan elismert koreográfusok segítik: Fantoly Gyula és Balogh Ildikó. Táncházakat, táncgálákat is szerveznek vendégegyüttesek meghívásával. A legifjabbak a legöregebbek: 8 éve, 2011-ben alakult meg Vásárhelyen a BFMK Szépkorúak Tánccsoportja, mely az országos nyugdíjas „Ki mit tud?"-okon számos arany és kiemelt arany minősítést szerzett már. Az átlagéletkor 70 év körüli. Az a céljuk, mondták legutóbb, hogy minél tovább együtt maradjanak, sokat nevessenek, táncoljanak, és várják a táncolni szerető férfiakat a csoportba, mert a nők többségben vannak. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban utánpótlás-nevelés is folyik, több korosztályos csoportban, amelyek szintén sikeresek.