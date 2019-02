5 hattyú pusztult el a Téglagyári-tavaknál - A vásárhelyi elhullásról lapunk értesítette a kormányhivatalt

Tájékoztatás a téglagyári tónál talált madártetemek ügyében



Az utóbbi napokban több bejelentés is érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz a Hódmezővásárhely melletti téglagyári tanösvény mentén talált, elhullott, vadon élő madarakkal kapcsolatban. Természetesen a vadászati és az állategészségügyi hatóság minden ilyen esetet, - így ezt is - a szakma előírásai szerint kivizsgálja, boncolást végez és amennyiben indokolt, laboratóriumi vizsgálatra mintát küld. Ez történt az elhullott hattyú és fácántetemek esetében is. A terület hatósági főállatorvosa, a vadászterület vadászatra jogosultja és a vadászati hatóság munkatársai több alkalommal, így a tegnapi napon is helyszíni szemlét tartottak. A hattyútetemből vett minta laboratóriumi vizsgálata jelenleg folyamatban van. A fácántetemek boncolásakor kiderült, hogy az állatokat lelőtték. A hatóság felhívta az önkormányzat illetékeseinek figyelmét arra, hogy a madártetemeket távolítsa el a területről.



A vizsgálati eredményektől függetlenül a szakemberek a pusztulás egyik okaként tartják számon a hosszan tartó téli, hideg időjárást is, főként, ha nagy hóval is társul. Ez az időszak megviseli a vadállatok szervezetét. Ilyenkor nehezebbé válik a mindennapi élelem megszerzése, a kevés illetve rendszertelen táplálkozás a nagy hideg mellett hozzájárul az ellenálló-képesség gyöngüléséhez. A vadmadarak pusztulását sok esetben okozza az, hogy a kedvezőtlen időjárás és a nem megfelelő élelem miatt az állatok szervezetében amúgy biológiai egyensúlyban élő fakultatív kórokozó baktériumok (streptococcusok, staphylococussok) paraziták (légcső- gyomor bélférgek) elszaporodnak.



A helyszíni szemlén a szakemberek - valószínűleg a madarak etetésére, takarmányozására elszórt - kukoricadarát találtak. A kukoricadara is bevizsgálásra kerül, mert a bomló takarmány is okozhatta a madarak elhullását. A vadvízi madárfajokkal foglalkozó szakértők álláspontja szerint a nem megfelelő forrásból származó etető anyag gyakran felelős az e fajok állományába tartozó példányok megbetegedéséért. A csávázott vetőmag például mérgező és az állat elhullását okozhatja. A kenyér is kifejezetten káros hatással van az emésztésükre. Ezért a hatóság arra kéri a madarakért aggódókat, hogy körültekintő óvatossággal etessék a vadon élő szárnyasokat.



Az eset kapcsán a szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a mennyiben bárki természetjárás közben beteg, sérült, elhullott állatot talál, értesítse:



a Szegedi Vadaspark Madármentő szolgálatát



Szegedi Vadaspark

cím: 6701 Szeged, Pf. 724.

honlap: www.zooszeged.hu

e-mail: info@zoo.szeged.hu

telefonszám:+36-62-542-530, +36-62-542-531



vagy hívhatja az



Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi készenléti szolgálatot, a 30/746-3373 – os telefonszámon!



Olvasói jelzésre mentünk ki január 25-én délelőtt Hódmezővásárhely egyik kedvelt pihenőhelyéhez, a Téglagyári-tavakhoz. Az egyik, hajdan agyagkitermelésre használt tóban ugyanis több hattyútetem úszott a víz színén, egymástól nagyjából 20–40 méteres távolságra. Mi öt tetemet számoltunk össze. A tetemek környezetében öt egészséges vagy annak tűnő víziszárnyas úszkált.Az elhullást azonnal, még a helyszínről jeleztük a Csongrád Megyei Kormányhivatal felé. A járási főállatorvos és munkatársai néhány órával később már a helyszínen tájékozódtak. Az egyik, a parthoz legközelebbi hattyútetemet kivették, és aznap elküldték speciális vizsgálatra, aminek még nem tudni az eredményét.Lapunk, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kérésére, a vizsgálati eredmények elkészültéig nem adott volna hírt az elhullott hattyúkról. Nem akartunk ugyanis esetlegesen pánikot kelteni a baromfitartók körében, mivel egyelőre nem lehet tudni az elhullások okát, ami többféle lehet.A nagy testű víziszárnyasok pusztulása egyébként télen nem számít ritkaságnak.Ami miatt mégis írunk a hattyúkról, annak oka, hogy a Vásárhely24 hírportál január 31-én nyilvánosságra hozta az elhullásokat. A nekik jelző olvasók már döglött fácánokat is találtak a téglagyári tanösvényen. A lehetséges okokról a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportját kérdezték. Álláspontjuk szerint több oka lehet a madárpusztulásnak, amit a tetemek megvizsgálásával lehet egyértelműsíteni. A hattyúk fogékonyak különböző betegségekre, illetve a téli madáretetés nyomán különböző hiánybetegségek is a pusztulásukhoz vezethetnek. A nagy hideg és a befagyott tavak miatti kevesebb táplálék is okozhatta a gyengébb egyedek pusztulását. A fácánok tenyészetből kiengedett madarak, sok esetben beltenyésztettek, így fogékonyabbak a különböző betegségekre. A szervezet szerint aggodalomra nincs ok.A hattyúkat egyébként valakik rendszeresen etetik Vásárhelyen. Lapunk munkatársa január 26-án körülbelül 30–40 kilónyi frissen kitett kukorica és vegyes gabona keverékéből álló abrakot látott a tanösvényen, amihez éppen akkor igyekeztek a hattyúk.