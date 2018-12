Ajándékok és csillogó szemek a vásárhelyi gyermekkarácsonyon

Koltai Róbert apa lesz Szegeden - Több mint egy évtizede siker a zenés vígjáték, az Én és a kisöcsém

140 előadáson is túl van már a Koltai Róbert rendezésében játszott Én és a kisöcsém című zenés komédia. Egy idő után maga Koltai is felkerült a színpadra - így lesz ez 17-én is Szegeden, az IH Rendezvényközpontban.