Hajódiszkó épül a mindszenti strandon

Öltözőhelyiségeket, zuhanyzókat alakítanak ki, megoldják a szennyvízelvezetést. A fejlesztésnél gondolnak a kisgyermekes családokra is. Lesz egy pelenkázókonténer is a strandon. A parkot is rendbe teszik. Az eddiginél több padot és hulladékgyűjtőt helyeznek majd ki. A wifi tavaly már működött a strandon. Nyitásra újból lesz internetelérés. A biztonságra is ügyelnek: összesen 7 kamera figyel majd a rendre.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme egy fiataloknak a parton épülő szórakozóhely lesz. A formája egy, a Tiszára merőleges árbócos hajót idéz.

Zsótér Károly, polgármester

– Az engedélyezési eljárás nagyon hosszadalmas volt, részben a Tisza miatt, illetve azért, mert a fejlesztés Natura 2000-es területet is érint. De két héttel ezelőtt megkaptuk az engedélyt, és elindult a beruházás – közölte lapunkkal Zsótér Károly , Mindszent polgármestere.– A fejlesztés egyik legfontosabb eleme egy fiataloknak a parton épülő szórakozóhely lesz. A formája egy, a Tiszára merőleges árbócos hajót idéz. Ha elkészül, nagyjából 300 négyzetméteres területen beszélgethetnek, táncolhatnak a fiatalok.– A hajó természetesen elbontható lesz, hogy az ár levonulását ne akadályozza – jegyezte meg a polgármester. Zsótér Károlytól azt is megtudtuk, a strandbejáratnál székely kapu fogadja majd a látogatókat.A fejlesztés másik legnagyobb attrakciója, a ködszínház vagy páraszínház, ami várhatóan nyár végére készül el. Mint korábban is megírtuk, a Tisza túlsó partjához közel, speciális szivattyúval egy 30 méter sugarú félköríves párafüggönyt generálnak majd. A strandoldalon erre a párafüggönyre két nagy teljesítményű berendezés vetít majd bármilyen digitális jelet, például mozifilmet.Az országban jelenleg két helyen, a debreceni Nagyerdőn és Baján van ilyen attrakció. Zsótér Károly reményét fejezte ki, hogy augusztus 20-án már lesz vetítés. A többi beruházás pedig már a strand nyitására, vagyis június 2-ára készen lesz.