Így tud majd eljutni az állattenyésztési napokra!

Az autóval, motorral érkezőknek az elkerülő utak, a mostanra teljesen kiépült körgyűrű használatát javasolják a szervezők ( további tanácsok részletes útvonaltervekkel megtalálhatók a kiállítás honlapján ). Ez jelentősen megkönnyíti a közlekedést – nem kell bemenni Vásárhelyre –, főként azért, mert a városban, a városon keresztül azt a tramtrainmunkálatok alaposan megnehezítik.Akik gyalogosan vagy biciklivel akarnak kijutni a rendezvényre, azok – mint a korábbi években is – használhatják a Kutasi út melletti kerékpárutat. A népszerű kisvasút ebben az évben nem indul, az ok a tramtrainépítkezés.Autóbusz-céljárat viszont lesz. Egyetlen napon, május 11-én, szombaton közlekedik majd a vásárhelyi autóbusz-állomásról a rendezvény helyszínére, a Kiállítási Központba 9-től 18 óráig óránként, vissza pedig 9.30-tól 18.30-ig, szintén 60 percenként. A tramtrainmunkálatok miatt az új útvonal a következő: autóbusz-állomás–Tóalj utca–Dr. Imre József utca/Hunyadi utca–Zrínyi utca–Madách Imre utca–Lázár utca–Deák Ferenc utca–Kinizsi utca–Vöröskereszt utca– Kutasi út– Kiállítási Központ, illetve onnan vissza a Kutasi út irányából a buszpályaudvarig. Ezen a járaton kizárólag az ott megvásárolt 210 forintos jegy érvényes. Az utazással kapcsolatban bővebb információk találhatók a www.dakk.hu honlapon, valamint a Bocskai utcai buszállomáson kaphatók személyesen, illetve a 62/535-050-s telefonszámon.A Kiállítási Központban az új megállóhelyet a keleti elkerülő G szektor gépkiállítói területhez vezető út csomópontjában alakítják ki, ott lesz a le- és felszállás. Ez a Takács Ferenc Képző Központ mellett a keleti elkerülő felé vezető út. Ha már megérkeztünk, fontos információ, hogy a tarifák nem változtak: a jegy és a parkolási díj is 1500 forintba kerül, míg a 18 éven aluliak továbbra is ingyenesen tekinthetik meg az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat.