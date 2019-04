Legenda Vásárhelyről: aláírásával és üzenetével fizetett a kocsmárosnak Antal Imre - Bekeretezve őrzik az ereklyét

Baranyai Antal szerint ezzel a mondattal és aláírással fizetett az italboltban Antal Imre. Fotó: Imre Péter

Névjegy



Antal Imre 1935. július 31-én született Hódmezővásárhelyen, és 2008. április 15-én Budapesten hunyt el. Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, televíziós személyiség, színész, humorista, érdemes művész. Zongoristaként a világ minden pontján fellépett. Országos ismertséget a televíziós pálya hozott neki. Első nagy sikerét a Halló fiúk, halló lányok! műsorvezetőjeként aratta. A szilveszteri műsorok, Ki mit tud?-ok, Röpülj pávák és a Nemzetközi Karmesterversenyek állandó konferansziéja volt, majd a Szeszélyes évszakok műsorvezetője lett. Több filmszerepet játszott, legjelentősebb Dániel Ede a Bors című sorozatban.

– Persze, hogy ismerem Antal Imrét! Miniszterelnök volt – jelentette ki magabiztosan a vásárhelyi Vidám Rizsőr italbolt egyik törzsvendége. A többiek azonnal lehurrogták, és mondták, azt Józsefnek hívták, és két l-lel írta a nevét.Nem is az egykori miniszterelnök miatt látogattunk el a búfelejtőbe, melynek falán bekeretezve látható az ismert műsorvezető és humorista egy mondata és aláírása: „Minden vidám rizsőrnek, az egykori Zsibrita kocsma mellől sok szeretettel! ’96.–’97., febr. 15. Antal Imre". Páratlan ereklye a népszerű, vásárhelyi származású előadótól.Azt, miként, hogyan került oda, a hétfői vendégek és a környéken élők közül senki sem tudta. Egyik asztaltól a másikhoz küldtek, illetve adtak egy Álmos utcai címet, de az ott lakó – bár ismerte a történetet –, nem akart mondani semmit. Ica és Júlia annyit hallott, hogy a Vidám Rizsőrben Antal Imrétől őriznek emléket. Hideg Endre, a söröző jelenlegi üzemeltetője sem tudott felvilágosítást adni, mert csak egy éve viszi a boltot. Végül akadt jobban informált.– Amikor hazajött Vásárhelyre, mindig felkereste a barátokat, és körbejárták a régi és újabb kiskocsmákat, főleg a tabáni és tarjáni városrészben. Nosztalgiáztak. A pékmester, Török Ernő volt a legnagyobb cimborája, magam is találkoztam velük a Kossuth téren – mondta a Vidám Rizsőrrel átellenben lakó Baranyai Antal. Antal Imre a Dózsa György utcai óvodaépület szolgálati lakásában élt szüleivel, édesanyja az intézményben dolgozott óvónőként – folytatta Baranyai, azt is hozzátéve: az a szóbeszéd járja, a kis Imre a nyári szünetben még gyomlált is a közeli rizstelepen.– A mondat és az aláírás úgy tudom, fizetség volt. Antal Imre leírta az üdvözlő sort, aláírta, mire az akkori kocsmáros – így tartja a legenda – azt közölte vele: ez fedezi a teljes fogyasztását. Antal Imre volt olyan fifikás, hogy az egész kocsmát meghívta egy körre, ami természetesen belefért az „összegbe" – mesélte Baranyai Antal. A nem mindennapi valuta azóta is, több mint 22 éve ott lóg a Vidám Rizsőr falán.