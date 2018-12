Mártélyon a Mikulás Ete népével találkozott - galéria

– Közös mikulásváró rendezvényünkkel szeretnénk még jobban összekovácsolni a mártélyi közösséget – mondta Szabó Teréz Dorina, az Élmény Sport Pub üzemeltetője. Az összefogás eredményeként jött el a Mikulás. Így tudtak mintegy 40 gyermeket megajándékozni. A gyerekek mikuláscsomagot kaptak, és egy üvegből készült bögrét, amelyet az Ete népe egyesület egyik tagja és családja kézzel gravírozott. Mikulás- és rénszarvasfigura került rá díszítésként.– Az ajándékok mellett játékokkal is készültünk a gyerekeknek – tette hozzá Sándor József Attila, az egyesület vezetője.– Lehetett arcfestést kérni, színezni. Egyesületünk hű önmagához, vagyis a X. és a XV. század közötti viseletekben jöttünk el.A gyerekek először egy kicsit meglepődtek, amikor megláttak bennünket, de utána nagyon tetszett nekik a kaftán, dolmány, szokmány, süveg. Hoztunk népi játékokat is, például gólyalábakat, sárjárókat, ügyességi játékokat, karikás játékot. Rovásírást is tanítottunk a kicsiknek. Egyik tagtársunk rovásírásos betűkirakót is készített fából. A mai gyerekek szívesen játszanak vele. Célunk, hogy megismertessük velük a régmúlt kultúráját.