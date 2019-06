Megmenekült a vásárhelyi fociutánpótlás - Lázár János segített megszerezni a hiányzó tao-pénzt, 35 millió forintot

– Az eset jó példa arra, hogy összefogással minden megoldható. Ezzel lezártuk a 2018/19-es szezont és nyugodtan, megfelelő anyagi fedezettel kezdhetjük az újat

Fotó: Promenad.hu/Gémes Sándor

– Márki-Zay Péter polgármester folyamatosan harcol Orbán Viktorral, a Fidesszel, a város megválasztott országgyűlési képviselőjével, a kormánnyal, a világgal

– Korábban egyeztettünk a városvezetéssel, Márki-Zay Péter polgármesterrel az utánpótlás helyzetéről, de csupán egy 2,5 millió forintos ígérvényt kaptunk. Ezután fordultunk Lázár János országgyűlési képviselőhöz és segítségével sikerült megszerezni a szükséges összeget – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Vinnai István, a Hódmezővásárhelyi FC társadalmi elnöke. Hozzátette, akkor még 35 millió forint hiányzott a tao-pénzből az utánpótlás-nevelés további működtetéséhez.Horváth Zoltán klubelnök hozzáfűzte: a politikus segítségével sikerült megmenteni 400 fiatal sportolási lehetőségét és több, mint 20 edző munkáját.– közölte. Megemlítette: a városban tapasztalható feszültség, megosztottság a labdarúgásra is rányomta a bélyegét, létbizonytalanság-érzést okozott.– A városvezetés politikai támadást indított a tao-rendszer ellen Vásárhelyen, pedig annak köszönhetően eddig 1 milliárd forintot költhettünk a stadionra, pályák építésére és öltözők felújítására – közölte Lázár János. Elmondta még: a most megszerzett összeg rendelkezésre áll, de a következő szezon előkészítését már most el kell kezdeni.– Továbbra is számíthatnak a segítségemre – ígérte. Ezután Lázár kitért az okokra. Szerinte a városvezetés politikai harctérré változtatta Vásárhelyt, ennek volt része a helyi sportélet támadása.– sorolta. Kifejtette: akkor lesz előrelépés és fejlődés, ha az együttműködés és az összefogás kultúrája győz a politikai háború kultúrája felett. Újra nyugalomra és békességre van szükség a városban.– Vásárhely nem lehet politikai harctér, ebből nem született semmi, csak egy jelképes, 2,5 millió forintos ígérvény a vásárhelyi futballklub estében. Míg az összefogással megoldottuk 400 gyermek sportolását. A jövőbe kell tekinteni és tervezni – mondta.