Most tapasztalták meg igazán, mit is tudnak a felújított árkok - Jól vizsgázott az új rendszer Székkutason

Az önkormányzat 2 évvel ezelőtt 220 millió forintból újított meg 3 kilométernyi árkot. Fotó: Kovács Erika

A székkutasi önkormányzat a 2010-es nagy belvíz után döntött a belvízelvezető csatorna­rendszer felújításáról. Akkor ugyanis olyan nagy volt a víz a településen, amivel nem bírtak el a településen lévő árkok. A bel­­területi vízelvezető rendszer rehabilitációjának első üteme 2012-ben készült el. A település orosházi oldalán 80 millió fo­­rintból mélyítették, tisztították ki az árkokat, illetve végezték el a szükséges korrekciókat. Egy másik pályázaton 220 millió forintot nyert az önkormányzat a második ütemre, amiből 2017 őszére mintegy három kilométer hosszan újították fel a vízelvezető rendszert. 2800 méteren betonaljat is kaptak az árkok. Három szűk utcában zárt csatornát építettek. Az elmúlt két évben nem igazán tapasztalták meg a helyiek, milyen fontos is volt a beruházás: elég az elmúlt nyár és az idei tavasz aszályos időszakára gondolni. Az elmúlt napokban azonban többször is úgy esett az eső Székkutason, mintha dézsából öntötték volna.– Épp most vagyunk terepszemlén Rostás Péterrel, településünk alpolgármesterével – mondta Szél István, Székkutas polgármestere. – Hogy mennyi eső esett az elmúlt napokban Székkutason? Még nem írtuk össze. De több mint 100 milli­méter, az biztos. A település ha­­tárában a kerékpárút egy szakasza még most is víz alatt van, a mellette lévő árok pedig csordultig telt. Az út fejlesztésekor nem jól oldották meg az árkolást. Nincs kivezetése és kicsi a mélysége. Szerencsére a település többi részén nincs ilyen gond. A felújított csapadékvíz-elvezető rendszer szépen viszi a vizet. Ha ezt a beruházást nem hajtjuk végre két évvel ezelőtt, akkor lehet, hogy most kapkodnunk kellett volna a szivattyúk után – vélekedett a polgármester.Szél István elmondta, a prog­ramnak lesz folytatása. Fi­­gyelik a pályázati lehetőségeket, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének harmadik és negyedik ütemét is megvalósíthassák.