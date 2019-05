Munkácsy-díjasok alkotásai a falakon

A kiállításmegnyitón a három ma élő Munkácsy-díjas képzőművész, Kéri László, Kotormán Norbert és Hézső Ferenc is részt vett. Fotó: Kovács Erika

Hódmezővásárhely Munkácsy- díjasai címmel nyílt kiállítás pénteken a vásárhelyi Művésztelepen. Szalay Ferenc, Hézső Ferenc, Németh József, Kéri László és Kotormán Norbert festő- és szobrászművészek alkotásait előzetes bejelentkezéssel, június 25-ig lehet megtekinteni. Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, Hódmezővásárhely, az itt alkotó közösség rendszeresen „kitermel" olyan alkotókat, akiket a szakma különböző díjakkal ismer el.– A Munkácsy-díjat 1950-ben hozták létre azzal a céllal, hogy kiemelkedő művészeti tevékenységeket díjazzanak vele. Már 1950-ben két olyan művész is megkapta, akik erősen kötődtek Vásárhelyhez – mondta a kiállításmegnyitón Nagy Imre művészettörténész, majd sorolta, több nem Vásárhelyen élő, de a városhoz kötődő alkotó is ebben a magas elismerésben részesült.Nagy Imre méltatta a mostani tárlaton kiállító művészek életútját. – A vásárhelyi művészet élő minőség, az itt élő művészeken múlik, hogy a vásárhelyi művészetnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen – hangsúlyozta a művészettörténész.