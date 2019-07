Olasz szemét és szennyvíziszap érkezik Vásárhelyre

létrejött egy titkos szerződés, amely sze­­rint 12 ezer tonna olasz hul­­ladékot szállítanak az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. városhoz közeli telepére, ahol befogadják, deponálják.

– Kiderült Márki-Zay Péter pol­gármester titkos „városfejlesztési" terve – mondta tegnap sajtótájékoztatón Benkő Zsolt, a Fidesz–KDNP vásárhelyi köz­­gyűlési frakciójának tagja. Azzal folytatta, a városvezető hulladéklerakóvá akarja változtatni Hódmezővásárhelyt, és erről senkit sem tájékoztatott.Benkő Zsolt közölte:Az FCC (korábban A.S.A.) Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 1994-ben alakult, a cégcsoport tulajdoni hányada azóta is 62, a városé a HVSZ Zrt.-n keresztül 38 százalék. Ez a cég végzi a szemétszállítást Vásárhelyen. A képviselők most elmondták, a megállapodás szerintArra nem tudták a választ, érkezett-e már fuvar, de az engedélyeket már meg­sze­rezték.Cseri Tamás is kiemelte a sze­­mét mennyiségét, az 530 szállítmánnyal érkező 12 ezer tonnát. – Ilyen horderejű döntésről a polgármester köteles lett volna tájékoztatni a lakosságot és a képviselőket. Ez nem történt meg. Így, ezzel a szerződéssel Hódmezővásárhely fel­ke­rülhet a nemzetközi szemétlerakás és szemétkereskedelem térképére – mondta.Az esettel megkerestük Márki-Zay Pétert, aki elmondta: a tranzakcióhoz a városnak sem­mi köze. Erről minden bizonnyal a többségi tulajdonos, spanyol érdekeltségű cég egyezett meg a magyar állammal.– A lerakásra kiadott engedéllyel biztos minden rendben van – tette hozzá.