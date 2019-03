Önkéntesek is régészkedhetnek ezen a hétvégén

A Vásárhelytől 19 kilométerre fekvő, a legtöbbek által a megmaradt templomromról ismert település 4 négyzetkilométerén végeznek kutatást a szakemberek, akik önkénteseknek is lehetőséget biztosítanak a régészeti munkára.A terepmunkát irányító Béres Mária régész kijelentette: Magyarországon ilyen méretű, egy mezőváros belső szerkezetét feltáró topográfiai munka csak a Szekszárdhoz közeli Ete esetében volt, emiatt is különleges a vásárhelyi közgyűjtemény vállalkozása. A gyűjtést az teszi lehetővé, hogy a gazdagnak számító Csomorkány pusztulását követően ott nem volt újabb építkezés, így hozzáférhetőek az őskori, Árpád- és középkori felszíni leletek.A régészeti munkában részt venni kívánó önkéntesek a csomorkany.tjm@gmail. com internetes címen nevük, család esetén gyerekek száma, életkora, valamint telefonos elérhetőségük megadásával vehetik fel a kapcsolatot a múzeum munkatársaival, hogy egyeztessenek a március 30-án és 31-én, szombaton és vasárnap tervezett közös munkáról. Ennek során az önkéntesek egy-egy parcellában önállóan végezhetnek kutatást és gyűjthetnek leleteket a múzeum számára a régészek irányításával.