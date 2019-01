Újabb vita a tao-pénzekről Vásárhelyen

Vásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter a napokban arról számolt be Facebook-oldalán, hogy eddig 256 millió forint tao-pénz érkezett a helyi egyesületekhez, és a keretek teljes feltöltéséhez már csak 22 százalék, 74 millió forint hiányzik, vagyis 78 százalék már teljesült. – Ez az elmúlt 7 év átlagához képest is kiemelkedő siker. Két sportegyesületünknek és az alapítványunknak azonban még mindig nagy szüksége van a helyi vállalkozások segítségére – fűzte hozzá.A labdarúgásban a HFC-nek 60 millió forintból 40 millió még hiányzik, a Kosársulinál a 70 milliónak még 25 millió a híja, a kézilabdában a HLKC-nél a 70 milliós keretet teljesen feltöltötték, akárcsak a vízipólóban a HVSC 120 milliós keretösszegét, míg a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítványnak a 10,5 millióból még 9 millióhiányzik. A végeredmény: 330,5 millió forintból 256,5 millió feltöltve – állapítja meg a polgármester, aki megköszönte az adakozóknak az eddigi támogatást.Ezt követően a fejlesztésekről írt Facebook-oldalán.– Az alapítványi beruházások több évre nyúlnak vissza, ezeknél a fedett lelátóra szükséges 210 millióból 50 hiányzik, 160 már az MLSZ számláján van, a Hódtói Sportcsarnok fejlesztéséhez 80–85 millió kell még. Ezek évek óta húzódnak, és sajnos idén sem biztos, hogy lesz mellé önerő az előző vezetés adósságainak visszafizetése miatt – jegyezte meg.– Számításaink szerint a szükséges, hozzávetőlegesen 480 millió forint tao-pénznek még közel 50 százaléka hiányzik a kasszából, a polgármester által említett 22-vel szemben – mondta el érdeklődésünkre Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) egykori sporttanácsnok, a városi sportalapítvány kuratóriumának volt elnöke. Azzal folytatta, azért félrevezető Márki-Zay elemzése, mert nem vette figyelembe az idei tao-évre ütemezett, a Hódtói Sportcsarnok korszerűsítéséhez és a Városi Stadionban a fedett lelátó építéséhez szükséges összegeket.– A sportcsarnok fejlesztéséhez 84 millió forint, plusz az önkormányzati önerő, a fedett lelátó építéséhez pedig 60 millió és ugyancsak a városi önrész hiányzik még – sorolta a politikus. A többi szám megegyezik a városvezető által közöltekkel, például a fociból 41, a kosárlabdából 25 millió hiányzik. Összesen pedig a Fidesz–KDNP szerint a 480-ból 265 millió forint. – A Fidesz-frakció segített és a jövőben is segíteni fog a tao-pénzek összegyűjtésében. Ebben főszerepet játszottak a klubvezetők – nagy részét ők szedték össze a pénzeknek –, megteremtve ezzel a közel 2000 fiatal sportolási lehetőségét. Tudomásunk és becslésünk szerint az eddig befolyt összegekből a polgármesternek mindössze 10–15 millió forinthoz van köze – zárta mondandóját Fekete Ferenc.