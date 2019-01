Újévköszöntő műsort rendeztek Mindszenten

A Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola növendékei Andersen meséje nyomán a Hókirálynő című darabot mutatták be. Az előadás egyben a félévi vizsgájuk is volt. A színjátszók után Rudalics-Gémes Sára mondott mesét, majd Szabó Balázs szaxofonjátéka következett.A rendezvény végén Zsótér Károly polgármester mondott köszöntőt. Kiemelte, Mindszent szerencsés, hogy sok tehetséges gyermeket tudhat a közösségben.– Akkor leszünk boldogok, ha túl tudunk lépni a rossz szándékon, a mindenben hibát kereső retteneten, ami néha elkap bennünket. Akkor leszünk 2019-ben is boldogok, ha meg tudjuk hallani a madarak csicsergését is, valódi és átvitt értelemben is. Meg kell keresni az életben a jót és a szépet – hangsúlyozta a polgármester.A jelenlévőket egy pohár pezsgőre is meghívta a művelődési ház.