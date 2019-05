Vajháton nem sokáig kell már fával fűteni: egyszerűsödött a vezetékes gáz igénylése az utóbbi időben

A Belső utcában lakó Szabó Ferencné is palackos gázzal főz. Fotó: Kovács Erika

– Nekünk központi fűtésünk van, fával fűtünk, de nagyon sokba kerül. Van, hogy hónapokat kell a fára várni, és néha olyan vizes, hogy alig ég el. A férjem a múlt télen 4 mázsánként hozta haza autóval. Miután infarktust kapott, úgy kellett hozatni. Idősek vagyunk, nekünk kényelmesebb és valószínűleg olcsóbb is lenne, ha gázzal fűthetnénk – mondta a Belső utcában lakó Aracsi Bálintné.– Nagyon meguntuk már a fával tüzelést, a salakozást, a kormolást. Minden évben ki kell meszelni a kazánházat – sorolta az idős asszony, aki azt is elmondta, ha meglesz a gázvezeték Vajhát-Belsőn, akkor azonnal rákötnek.– A gázfűtésre volt rezsicsökkentés, a fára nem. Annak folyamatosan megy fölfelé az ára. Fuvarral együtt 10 mázsa fa 40–45 ezer forint – panaszolta Márta Jánosné.– Ez a mennyiség egy hónap alatt elmegy úgy, hogy odabent csak 18 fok van. Ha itt lesz a gázcsonk a kerítés tövében, 2-3 év alatt összespórolom a bevezetés költségeit – említette meg.Kovács Ágnesék is nagyon várják már a gázt. – Ha befűtünk, 30 fok van. Ha elmegyünk itthonról, hideg lakásba jövünk vissza – sorolta Kovács Ágnes. A főzéshez villanytűzhelyük van, hogy legalább a palackos gáz beszerzésével ne kelljen bajlódniuk.A vajháti Belső utcában élők problémája hamarosan megoldódhat.– Felvettem a kapcsolatot a Nemzeti Közművek Zrt. illetékeseivel. Körvonalazódik a megoldás is – válaszolta megkeresésünkre Benkő Zsolt önkormányzati képviselő.– Az elmúlt évek törvényi változásainak köszönhetően is könnyebbé, egyszerűbbé vált a vezetékes gáz igénylése. Első körben, tavaly egy lakos igénylését juttattuk el a Nemzeti Közművekhez, úgyhogy 2018 májusában elindult a gázvezeték tervezése. Most még további 10-en nyilatkoztak úgy, hogy szeretnék igénybe venni a földgáz-szolgáltatást. A kérelmeket eljuttatom a gázszolgáltató illetékeseihez. Hogy pontosan mikor „ér" a földgáz a Belső utcaiak telekhatárához, még nem lehet tudni – magyarázta Benkő.A lakosoknak egyébként a gerincvezeték tervezése, megépítése nem kerül pénzükbe, a telekhatáron belüli kiépítést kell finanszírozniuk.