Március elején beköszönt a tavasz, a nyár viharos lesz, de nem lesz aszály - ígéri a nyíregyházi időjós

Dávid Mihály negyvenhetedik alkalommal készítette el hosszú távú időjárás-előrejelzését. Fotó: Bors

– Tudom, hogy tavaly miért volt ez az időszak, de ennek a magyarázata hétpecsétes titok – jegyezte meg. Annak idején mi is megírtuk, hogy 2018-ról azt jósolta, öntöznie kell a gazdáknak, mert kevés csapadék várható – és bejött.

Kedden északnyugaton napos, máshol felhős, borongós időre készülhetünk. Kezdetben délen, délkeleten hullhat kisebb eső, havas eső, néhol kevés hó. Délután pedig keleten, délkelet várható gyenge eső. Az északias szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -5, +1, délután 2-7 fokot mérhetünk - északnyugaton napos, máshol felhős, borongós időre készülhetünk. Kezdetben délen, délkeleten hullhat kisebb eső, havas eső, néhol kevés hó. Délután pedig keleten, délkelet várható gyenge eső. Az északias szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -5, +1, délután 2-7 fokot mérhetünk - Szegedre négy fokot és némi esőt jósol az Időkép.

Bár február 2-án a medvék azt jelezték a Szegedi Vadasparkban, hogy hamarosan jön a tavasz, de erre Dávid Mihály nyíregyházi időjós szerint egy hónapot még várnunk kell.– Idén összességében kellemesebb idő várható, mint tavaly. A tavasz is „normális" lesz a tavalyihoz képest, március elejétől folyamatos fölmelegedésre számíthatunk – mondta el lapunk érdeklődésére az időjós, aki 2019-re már negyvenhetedik alkalommal készített és adott ki hosszú távú időjárás-előrejelzést, régiónként külön-külön. Az általa összeállított és az interneten megrendelhető prognózist sokan megbízhatóbbnak tartják a hivatalos, legföljebb 10 napra szólónál.Dávid Mihály – aki eredeti végzettségét tekintve vízépítő mérnök – saját módszere alapján készíti napokra lebontott meteorológiai előrejelzését, amelyet összeállítója után Dávid-naptárnak hívnak. Módszerének lényege, hogy a rendelkezésre álló meteorológiai adatok és tényezők mellett számításba veszi az égitestek tömegvonzó hatását is.– Február 15–17-ig fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, de utána csökkenni fog, és a hónap végére kapunk még egy kis telet. Viszont március 5. környékén lesz egy fordulópont: onnantól már tényleg tavaszias lesz az idő, sőt, március 20. körül akár 25 fok is lehet nappal. Március végén pár napra azonban megint visszaesik a hőmérséklet – az nem fog jólesni. Akkor talaj menti fagyokra is számíthatunk – részletezte Dávid Mihály, mi vár ránk a következő két hónapban. Április 20. után azonban tartósan is meleggé válik az idő, 25 fok körüli hőmérséklettel.Mivel Csongrád megyében alapvető fontosságú a mező- gazdaság, azt is elárulta, számításai szerint idén nem fordul elő olyasmi, mint tavaly, amikor megyénkben helyenként 3 hónapig nem hullott értékelhető mennyiségű eső.Az idei év jobbnak tűnik csapadék szempontjából., és év közben is kiegyenlítettebb lesz az eloszlása – azaz nem lesz aszály. Nyárra emellett sok vihart jósol, ami csapadékot is hoz magával.De ne aggódjon az se, aki a kánikulát hiányolja: már május végén, június első hetében nagyon meleg lesz, bár csak 4-5 napig. A következő hőhullám viszont tartósnak tűnik – július 7–8. körül kezdődik, és két hétig kitart a 33-34 fokos hőség. Majd alighogy kihevertük, augusztus első felében újra beköszönt a forróság. Ezekben az időszakokban érdemes vízparton tölteni a szabadságunkat – javasolja Dávid Mihály.Bár október 20-a körül már várható az első erősebb talaj- menti fagy, október vége–november eleje enyhébbnek ígérkezik a szokottnál. Ez lesz a búcsú idén a jó időtől: november második felében már kimondottan télies időjárásra számíthatunk – tette hozzá a nyíregyházi időjós.Na és ma mi vár ránk?