Villámokkal búcsúzik a hétvége, mutatunk mi is néhányat Szegedről - videó

Délután volt néhány órányi szünet, de estére visszatértek a villámok. Az Időkép radarvideója azt mutatja: egyelőre van utánpótlása a viharnak . Az előrejelzés alapján lehetséges, hogy csak hajnalra áll el az eső. Ennek örömére megmutatjuk, hogyan csapkodnak a villámok a szegedi Telekom torony körül - bár szegedi olvasónk, Rittler Tamás videója tegnap éjjel készült, akár most is készülhetett volna.Ennek örömére olvasónk küldött egy újabb videót, amit viszont ma rögzített.Ma 19 óráig egyébként 12,2 mm csapadék esett le Szeged belterületén , külterületen pedig körülbelül feleannyi. Azért ott még szerencsére nem tartunk, mint Nagykanizsa, ahol megint "úsztak" az autók.

A tegnap esti vihar Forráskúton. Fotó: Olvasó-tudósító/Szögi Andor

Fotó forrása: Severe Weather Europe/Albin Murc

Bónuszként pedig megnézhetik minden villámok ősöreganyját is - Szerbiában, Novi Pazar (régi magyar nevén Újvásár) környékén csapott le a napokban, az Index figyelt fel a szereplésére.Több megyében továbbra is másodfokú, másutt első fokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt - láthatjuk a met.hu veszélyjelzésében. Emellett országszerte figyelmeztetnek az intenzív esőzés és a zivatarok miatt. Szegeden már délelőtt kitört az első vihar, és délben is kitartóan esik -csúnya dolgok jönnek még felénk. Eddig - hajnalban és délelőtt - nem egészen 10 mm eső esett le Szeged belterületén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak közleménye szerint felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú,van érvényben.

Emellett zivatarveszély miatt szintén az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: vasárnap ismét szórványosan várhatóak zivatarok, amelyek szinte bármely napszakban megjelenhetnek, és több hullámban követhetik egymást délről észak felé vonulva. Legjellemzőbb kísérőjelenségük a felhőszakadás lesz - rövid idő alatt 30-50 milliméter csapadék zúdul le -, de néhol átmenetileg viharos szél is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet napközben 22-29 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb. Késő estére 17-23 fok közé hűl le a levegő. Szegeden és környékén kivételesen a legkisebbet kapjuk: 15 óra körül sem emelkedik 23 fok fölé a hőmérséklet.

