Alakoskodunk

Minek öltözik manapság egy óvodás farsangon? Annak, aminek tavaly. Annak, amilyen jelmezt a Tescóban árulnak. Annak, amit anya varr – hasonló válaszokat is kapunk ovisokat kérdezve. A fiúk egyébként tűzoltónak, Pókembernek, a lányok Elzának, tündérnek öltöznek legszívesebben, ezt mi is tapasztaljuk két kislány mellett – a viccesen kreatív jelmezek kora nálunk sajnos csak később jön el. A divat nagy úr már oviban is, nem kell csodálkozni, ha egy csoportban tíz példányban tűnik fel a letaszíthatatlan Jégvarázs Elzája. A South Park című szatirikus rajzfilmben öltözött egy egész kisiskolás osztály teljesen egyforma Csubakkának. Egy kivétellel, akit aztán jól körbe is röhögtek. Sosem könnyű egyéniségnek lenni, de megéri, erre aztán később, felnőve jön rá az ember.



A legjobb jelmezek, amiket valaha láttam, mind felnőtteknek készültek, és pofonegyszerű ötletből születtek – mert hát a karnevál eredetileg nem gyerekműfaj, a Karnevál hercege valójában a hullaház szolgája volt. Az egyik volt kolléga beöltözött a másik volt kollégának; az akkor 120 kilós, szakállas jó barát egy rózsaszín hálóing és egy lila paróka segítségével a Barbie-mesékből ismert Erika hercegnő bőrébe bújt. Amikor valaki egy csuklyás kék hálózsák és egy kartonkasza segítségével oldja meg a Windows operációs rendszer összeomlását jelző „kék halált", az emberben eltörik valami. Feledhetetlen pillanatokról marad le, aki felnőttként nem megy beöltözős buliba. Gyerekként viszont mindenki megy, és erről is vérre menő viták zajlanak: csakis otthon készített jelmez, vagy venni kell, mert a másiké is bolti? Ötéves lehettem, amikor egy ovis farsangon nem volt jelmezem, mert édesanyám megbetegedett, és egy kisvárosban a 80-as években kölcsönözni sem lehetett. Az ovis karneválon aztán a fejembe nyomtak egy pöttyös kartonkalapot, morcosan ültem a sarokban, mondhattam, hogy mérges gomba vagyok. Visszatekintve erre az élményre, annyit tudok mondani a témáról, hogy mindegy, otthonról vagy boltból van a gönc, csak legyen mibe beöltözni. Ja, és azért kérdezzék meg a gyereket is, mi szeretne lenni.