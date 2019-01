Fejkendős csempész

Nagyanyám, idős társaihoz hasonlóan, mindig panaszkodik, hogy kevés a nyugdíja, épp csak kajára meg rezsire futja. Érdekes módon neki – velem ellentétben – mégis mindig van egy kis pénze. És bevallom őszintén, ez most megrémisztett. Csak remélni tudom, hogy nem olyan nyugdíj-kiegészítés után nézett, mint F. M. Éva, a rettegett 69 éves csanádpalotai drogfutár.



Éva néni nem aprózta el, a fejkendőt csempészautóra cserélte, és beszállt egy drogkereskedő bandába. Hogy honnan jött az ötlet, azt egyelőre nem tudni. Eddig csupán annyi biztos, hogy négy társával együtt kábítószert csempészett Hollandiából Magyarországra. Éva néni valószínűleg szeret világot látni, mert a futárszerepet osztották rá. Az volt a dolga, hogy egy átalakított bérautóval furikázzon a két ország között. A kocsit Hollandiában telepakolták kábítószerrel, amit egy budapesti lakásba kellett vinnie. A karriernek azonban szombaton vége lett, lecsaptak rájuk a rendőrök, éppen akkor, amikor pakolták ki a kábítószert a kocsiból. A rendőrök összeszámolták: összesen 200 millió forintnyi drogot találtak a kocsiban meg a raktárként használt óbudai házban. Hogy Éva néninek mennyi jutott volna ebből, talán majd egyszer kiderül, de nem most. A rossz útra tévedt asszonyt azóta egyébként őrizetbe vették, ráadásul valószínűleg le is tartóztatják, aztán meg majd mehet Kalocsára galuskát szaggatni.



De visszatérve az elejére: biztos, ami biztos, felhívtam öreganyámat, hogy éppen merre jár, meg mit csinál. Megnyugtatott, hogy hideg van, nem megy most ki egy darabig az utcára. Meg amúgy is, ha több mint negyven évet lehúzott egy helyen, így 86 évesen már nem nagyon ugrálna. Ráadásul a gurulós járókeretbe alig férne kokain, Zolikám – mondta ki a végső érvet.